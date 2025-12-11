Diputado Barrios afirma que proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados "reconoce por primera vez el trabajo invisible"

La Cámara de Diputados debatió en tercer trámite la propuesta legislativa que reconoce el derecho a cuidar y ser cuidado. En esta línea, se busca establecer a los cuidados como un cuarto pilar de la Protección Social. Para esto, su objetivo es dar una respuesta sistemática a la crisis de los cuidados y avanzar hacia la corresponsabilidad social y de género. En este marco se crea y articula una institucionalidad que soporta el sistema, junto con definir principios, derechos y potenciales beneficiarios.

En este contexto, la Sala aprobó, mayoritariamente, las modificaciones del Senado al proyecto que reconoce el derecho al cuidado y establece el Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, hubo normas que no alcanzaron el quórum constitucional para ser aprobadas. Por lo tanto, la iniciativa deberá ser analizada en una comisión mixta que resolverá las discrepancias entre el Senado y la Cámara.

El diputado Arturo Barrios destacó la importancia histórica de la Ley de Derecho al Cuidado y la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), iniciativa que “reconoce por primera vez el trabajo invisible que sostiene a miles de familias y que realizan, mayoritariamente, mujeres en todo el país”.

El parlamentario socialista enfatizó que las labores de cuidado han sido durante décadas una responsabilidad asumida casi en soledad por las familias, sin reconocimiento del Estado y sin una valoración económica adecuada: “El cuidado ha ocurrido siempre puertas adentro, sin remuneración, sin protección y, sin embargo, es un trabajo indispensable para el país. Los estudios indican que el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado supera el 20% del PIB. Por fin, Chile reconoce ese esfuerzo y avanza hacia un sistema que garantice derechos”.

El legislador socialista señaló que el nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados permitirá entregar acompañamiento, servicios y protección a personas mayores y/o enfermas, personas con discapacidad, niños y niñas, y a quienes ejercen labores de cuidado en los hogares. “Esta ley saca el cuidado de la invisibilidad, instala la corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad, las familias y también entre hombres y mujeres. Estamos dando un paso decisivo para que cuidar no sea una carga individual, sino un derecho social respaldado por políticas públicas reales”, afirmó.

Barrios destacó además el impacto que la medida tendrá en la autonomía económica de las mujeres: “Reconocer el derecho al cuidado es también un acto de igualdad. Muchas mujeres han visto limitada su vida laboral y personal por asumir estas tareas sin apoyo. Con esta ley comenzamos a cerrar esa brecha histórica”.

Finalmente, el diputado del Distrito 7 llamó a valorar la dimensión humana y económica de esta transformación: “La economía solo funciona cuando las redes de cuidado funcionan. Este proyecto refleja el país que queremos construir, un país que cuida y que reconoce el cuidado como un derecho de todas y todos”.

PURANOTICIA