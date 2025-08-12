Diputado Barrios afirma que Kast "no cree en la democracia" tras decir que el Congreso "es importante, pero no es tan relevante"

El diputado del Distrito 7 por la región de Valparaíso, Arturo Barrios, rechazó los dichos del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Durante su participación en el "Seminario Moneda Patria 2025", el abanderado fue consultado sobre los cuestionamientos a la gobernabilidad que puede darle a Chile si llega a La Moneda, esto ante una eventual minoría de su sector en el parlamento.

El exdiputado respondió que "el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica".

Manifestó que "el Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del Presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Aquí estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasa los límites de lo que le corresponde a los parlamentarios y eso tuvo un auge después del estallido".

Al respecto, el parlamentario socialista indicó que “este señor Kast no cree en la democracia, indicando que el Congreso no es tan relevante y además, diciendo que va a gobernar por decreto”.

Barrios complementó que “lo dicho por este candidato es muy grave y atenta contra el valor de nuestras instituciones, y da cuenta de la baja valoración que tiene respecto al Senado y a la Cámara de Diputados y Diputadas”.

El legislador sostuvo que “espero que la ciudadanía rechace estas afirmaciones, que en nada contribuyen a la convivencia entre los poderes del Estado y da cuenta de su desprecio por la deliberación democrática”.

Finalmente, el congresista por la región de Valparaíso señaló que “es grave que quien tiene pretensiones de postular a la primera magistratura de nuestro país, demuestre este desprecio por el Parlamento y plantee la posibilidad de gobernar por decreto, como se ha producido en las dictaduras y hoy, en gobierno populistas y autoritarios”.

PURANOTICIA