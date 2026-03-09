Diputado Arturo Barrios y cadáver frente a la casa de alcaldesa Karina Delfino: “Es ingenuo pensar que esto es aleatorio”

Impacto y preocupación ha generado en la comuna de Quinta Normal el hallazgo del cadáver de una mujer al interior de una caja abandonada en la vía pública, justo frente al domicilio de la alcaldesa Karina Delfino (PS). El cuerpo fue descubierto luego de que vecinos alertaran por malos olores provenientes del bulto, confirmándose posteriormente que la víctima estaba maniatada y en avanzado estado de descomposición.

El caso es investigado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, que busca establecer la identidad de la mujer y las circunstancias de su muerte.

En este contexto, el diputado del Partido Socialista Arturo Barrios abordó la situación en entrevista con Puranoticia Matinal, donde expresó el respaldo de su colectividad a la jefa comunal y calificó el hecho como extremadamente grave.

“Nosotros como Partido Socialista hemos reaccionado en apoyo a Karina Delfino”, señaló el parlamentario, agregando que lo ocurrido es “una cosa muy, muy horrorosa”.

Según relató Barrios, la propia alcaldesa le comentó que durante la jornada se encontró con la caja abandonada frente a su domicilio. “Ella nos contaba que había una caja con muy mal olor, llena de moscas. Pidió a funcionarios municipales abrirla y al hacerlo encontraron a una mujer maniatada y asesinada. Es una cosa muy tremenda”, afirmó.

Para el diputado, el contexto en que se produce el hallazgo hace difícil pensar que se trate de un hecho casual.

“En el día de la mujer y fue frente a la casa de una alcaldesa. Además, según lo que se ha informado, el cuerpo tendría alrededor de dos semanas desde su fallecimiento. Entonces esto no es un acto de que alguien tuvo una riña afuera de la casa de una alcaldesa y la persona falleció ahí. No”, planteó.

Barrios advirtió que situaciones como esta podrían representar una forma de presión o amedrentamiento hacia autoridades locales que enfrentan problemáticas de seguridad en sus territorios.

“Hay que oponerse con mucha fuerza y es importante que los medios lo digan: esto no puede ocurrir. Aquí hay que dar una lucha frontal contra la delincuencia, porque se están mandando mensajes”, sostuvo.

El legislador también subrayó la vulnerabilidad institucional de los gobiernos comunales frente a fenómenos delictuales de mayor escala.

“Una alcaldesa o un alcalde en este país no tiene todos los atributos para defenderse de bandas delincuenciales que hacen una situación como esta. Esto es muy delicado y puede marcar un precedente nefasto para nuestro país”, advirtió.

Finalmente, Barrios insistió en que el hecho debe investigarse con máxima rigurosidad, reiterando que “sería demasiado ingenuo pensar que esto es un acto casual y aleatorio”.

Mientras continúan las diligencias policiales, las autoridades buscan esclarecer la identidad de la víctima y determinar si el abandono del cuerpo frente a la vivienda de la jefa comunal responde a una advertencia deliberada o a otras motivaciones criminales. El caso ha generado preocupación tanto a nivel local como político, en medio de un escenario donde la seguridad pública sigue siendo una de las principales inquietudes ciudadanas.

PURANOTICIA