Diputado Arturo Barrios tras fuga de homicidas:"Pone en riesgo a las familias porteñas"

El diputado por Valparaíso, Arturo Barrios (PS), manifestó su profunda preocupación ante la fuga de tres peligrosos homicidas desde la cárcel porteña, hecho que evidencia graves falencias en la seguridad y control al interior de los recintos penitenciarios, según dijo.

“Este es un episodio inaceptable que pone en riesgo directo la seguridad de las familias porteñas. No se trata de un hecho aislado, sino de una señal preocupante sobre las debilidades del sistema penitenciario, la falta de recursos y la insuficiente coordinación para prevenir este tipo de situaciones”, afirmó el parlamentario.

Barrios anunció que solicitará a Gendarmería y al Ministerio de Justicia un informe detallado sobre las circunstancias de la fuga, el perfil de los internos y las medidas adoptadas para su pronta recaptura.

Además, instó al Gobierno a reforzar el presupuesto destinado a seguridad penitenciaria y a modernizar la infraestructura de las cárceles, particularmente en regiones.

“Valparaíso no puede transformarse en tierra de nadie. La seguridad de nuestros vecinos exige respuestas rápidas y efectivas. No podemos permitir que la ciudadanía viva con miedo por fallas que son plenamente evitables”, recalcó el diputado.

Asimismo, el parlamentario socialista indicó que “recibir ayuda del exterior da cuenta que Gendarmería requiere también, más atribuciones y mayor personal, como herramientas para identificar a quienes cometieron esta fechoría".

"De hecho, la semana pasada presenté una moción parlamentaria para perfeccionar el sistema de registro de ADN entre los presos extranjeros y poder identificar adecuadamente sus identidades, y en esa línea, tenemos que continuar apoyando con más y mejores herramientas a Gendarmería de Chile, para que pueda cumplir adecuadamente sus funciones", enfatizó.

Finalmente, el diputado Barrios destacó que “los niveles de inseguridad que afectan a las y los porteños son muy preocupantes, y requerimos que entre el Gobierno, el Poder Judicial y el Parlamento, generemos mejores condiciones para enfrentar este flagelo que nos afecta a todos y todas”.

Uno de los fugados es Juan Israel González Quezada (27), condenado el homicidio del carabinero David Florido Cisternas, cometido en junio de 2022. Los otros dos fueron identificados como Claudio Alexander Fornes Vicuña (34), condenado por tráfico ilícito de drogas y robo con homicidio, y Jairo Adonis González Miranda (25), sentenciado por robo con homicidio.

