Diputado Arturo Barrios logra podio en competencia de nado en aguas abiertas en Algarrobo

El diputado del Distrito 7 de la Región de Valparaíso y vecino de la comuna de Algarrobo, Arturo Barrios, obtuvo un destacado tercer lugar en la distancia de 1 kilómetro, en la categoría 50 a 59 años, durante la competencia de natación en aguas abiertas Sunset Open Water Algarrobo (SOWA), realizada en Playa El Canelo durante el mes de diciembre, recibiendo el reconocimiento oficial en enero.

El SOWA Algarrobo es considerado el evento de natación en aguas abiertas más relevante del mes de diciembre en el Litoral Central, convocando cada año a deportistas de distintas edades y niveles. La actividad contempla diversas distancias para niños y adultos, modalidades nocturnas y una serie de actividades post-carrera, en un ambiente familiar, recreativo y comunitario.

La competencia se ha consolidado como una instancia que vincula el deporte con el territorio, reforzando la identidad local y el uso responsable del entorno natural. Desde la organización, ya se encuentran trabajando en futuras ediciones, con el objetivo de posicionar a Algarrobo como un referente del deporte al aire libre a nivel regional y nacional.

Tras su participación, Arturo Barrios destacó el valor del deporte como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de las personas. “Estas competencias no solo fortalecen la disciplina personal y el bienestar físico, sino que también generan espacios de encuentro para las familias, y son una inspiración para niños, niñas y jóvenes”, señaló el parlamentario, quien ha participado de manera constante en este tipo de instancias.

Finalmente, el diputado subrayó la importancia de fomentar las prácticas deportivas en el Litoral Central, destacando el entorno natural como un activo clave para la calidad de vida. En ese sentido, reafirmó su compromiso de seguir apoyando e incentivando iniciativas deportivas, tanto desde su rol parlamentario como vecino activo de la comuna de Algarrobo.

