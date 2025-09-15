Diputada Marzán y director del Hospital de Quilpué se querellan por muerte de «Negrito», perro comunitario baleado por detective

Hasta el Juzgado de Garantía concurrieron dirigentes animalistas y autoridades parlamentarias y hospitalarias a presentar una querella criminal tras la muerte de un perro comunitario que fue baleado por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) en las afueras del Hospital de Quilpué durante el reciente fin de semana.

En el recurso legal interpuesto por la diputada Carolina Marzán y el director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker, se solicita perseguir al responsable de la agresión con balazos, hecho que derivó en la muerte de «Negrito»; además del delito de amenaza a la funcionaria de la salud que increpó al detective por estos impactantes hechos.

"Lo que sucedió con «Negrito» es tremendamente doloroso. Es una situación aberrante de un funcionario, que sabemos que es de la PDI, que se supone que debe resguardar la seguridad de los ciudadanos en el hospital. Las personas y funcionarios están tremendamente shockeados e impactados porque «Negrito» era un perro comunitario, cuidado responsablemente por todo el barrio, los vecinos y vecinas, y como Diputada me hice parte de la querella esperando, lo antes posible, que se establezcan sanciones tan duras y tan a la altura del daño social y del daño emocional que ha provocado esta muerte", sostuvo la Diputada del Distrito 6 de la V Región.

La parlamentaria del Partido por la Democracia (PPD) informó también que este fin de semana, junto con oficiar a varios ministerios e instituciones, incluyendo a la policía civil, solicitó al Gobierno que gestione el respeto a la urgencia ya otorgada al proyecto que presentó para crear un Registro Nacional de Condenados por Maltrato Animal, que establece inhabilidades para los culpables de estos delitos.

Desde el Hospital de Quilpué indicaron que «Negrito» llegó hace muchos años al recinto, fue adoptado por los funcionarios, cuenta con sus vacunas al día, veterinario, además tenía una casa y continuamente era alimentado para que viviera en el lugar. También era considerado un animal de contención para los trabajadores.

El director del establecimiento, Jimmy Walker, precisó que "estamos muy consternados porque independiente de que alguien se podría haber asustado por el perro, no va por la vida disparando a mansalva. La querella es también por amenazas a una funcionaria nuestra. Ese tipo de actitudes nosotros no la podemos tolerar. Creo que tenemos que ir construyendo una sociedad que valorice y que dignifique la labor pública y de funcionarios públicos que también estén a la altura de lo que significa la labor pública, y esta violencia no es aceptable bajo ningún punto de vista".

El asesor jurídico del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, Leopoldo Sanhueza, expresó que "si bien, es muy importante lo que le pasó a «Negrito», como perro comunitario, un perro querido por los funcionarios del hospital, también para nosotros es muy importante que los funcionarios se sientan protegidos. Y en ese sentido el deber de cuidado que tenemos como Servicio (de Salud) está representado por estas acciones que estamos ejerciendo a través de esta querella también”.

Luego, Johana Montino, presidenta de Fenasenf Marga Marga, en representación de las asociaciones gremiales del hospital, dijo que "ha sido un momento muy difícil, luego que ocurrieron los hechos. Esto demuestra que como funcionarios públicos, como funcionarios de la salud, estamos totalmente expuestos a la amenazas y a las agresiones, no tan solo como funcionarios, sino que también los usuarios que constantemente no nos visitan. Exigimos a la autoridad más protección”.

Finalmente, Claudia Sanhueza, del Colectivo Empatía Animal de Quilpué, enfatizó que "son animales que no están desamparados. Son animales que tienen personas que los están viendo, que los alimentan y que están preocupados por ellos. Entonces, para que también se sepa que cualquier persona que intenta hacerles daño, que no es fácil, no están solos, estamos nosotras, somos muchas fundaciones y animalistas independientes que vamos a saltar eh ante cualquier amenaza".

PURANOTICIA