Diputada Marzán celebra aprobación de proyecto que establece permiso por muerte de mascotas

Esperando contar con el apoyo del Senado, la diputada Carolina Marzán (PPD), una de las autoras de la iniciativa aprobada en la Cámara que establece un día de permiso para los trabajadores ante el fallecimiento de sus mascotas y animales de compañía, señaló que “es una muy buena noticia, pero hay que seguir avanzado en estos proyectos que tienen gran respaldo ciudadano y que son esenciales para una cantidad de hogares cada vez más importante en nuestro país, donde las mascotas son un integrante más”.

La diputada indicó al respecto que “estudios realizados este año señalan que un 86% de los hogares tiene animales de compañía o mascotas y que un 92% los considera parte de su familia. El proyecto aprobado hoy, y que corresponde a varias mociones refundidas, responde a las demandas de organizaciones y comunidades y al sentir ciudadano. Lleva más de un año en tramitación y ahora esperamos contar con el mismo respaldo en el Senado. Decir, también, que en la Comisión de Constitución se está discutiendo otro proyecto relevante en esta materia, el que crea un registro nacional de personas condenadas por maltrato animal, que ya tiene informe financiero por parte del Gobierno y que establece inhabilidades para los condenados".

La iniciativa aprobada indica que “todo trabajador o trabajadora tendrá derecho a un permiso correspondiente a un día hábil en el caso de sufrir el fallecimiento de su mascota o animal de compañía. Para estos efectos, el trabajador o trabajadora deberá dar aviso a su empleador que ejercerá este derecho conjuntamente con la exhibición de la documentación necesaria que acredite el fallecimiento de su mascota o animal de compañía y que éste se encontraba debidamente inscrito a su nombre en el Registro Nacional de Mascotas".

Finalmente, la diputada Marzán expresó que “paralelamente a este proyecto, aprobado hoy, también es necesario avanzar en lo que sucede con la salud mental de quien sufre la muerte de su mascota o animal de compañía, dado que este hecho marca la vida de manera profunda y puede significar un dolor intenso de pérdida y desconsuelo para una persona. Quienes hemos sufrido el fallecimiento de un gato o de un perro, que nos ha acompañado por años e incluso décadas, sabemos la tristeza que ello significa. Dicho duelo es necesario vivirlo en tranquilidad, para lo cual se requiere un tiempo de reflexión que permita componer el ánimo y las energías, a fin de rendir debidamente en las distintas obligaciones de la vida diaria".

PURANOTICIA