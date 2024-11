Diputada Karol Cariola e implicancias del «Caso Monsalve» en La Moneda: “Responsables tendrán que asumir, caiga quien caiga”

La denuncia por violación y abuso sexual que mantiene en prisión preventiva al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha sido el principal golpe político que ha recibido el Gobierno durante este año, situación que los tiene en el ojo del huracán, con querellas hacia sus autoridades y un desprestigio que afecta desde el Presidente Gabriel Boric, pasando por la ministra Carolina Tohá, hasta el oficialismo en su conjunto.

Bajo este contexto, en «La Entrevista» de Puranoticia.cl se conversó con la tercera máxima autoridad del país, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, quien analizó en detalle el caso y las implicancias que éste podría tener para La Moneda, dando una opinión muy crítica respecto a los errores que se pudieron haber cometido.

La militante del Partido Comunista (PC) recordó que se encontraba en la oficina de la Presidencia de la Cámara en Santiago cuando integrantes de su equipo le comunican la noticia. Casualmente, Monsalve se encontraba en los alrededores por temas relacionados a su entonces cargo como Subsecretario. "No lo podía creer", confesó Cariola, quien minutos después tuvo que salir a enfrentar a los medios y reaccionar casi en simultáneo. Allí –recordó– señaló que el denunciado "debía dar un paso al costado".

"Desde la óptica personal y humana, me siento completamente indignada cada vez que una mujer es violentada, en cualquier ámbito: físico, psicológico, simbólico, sexual. Creo que las mujeres debemos sentirnos indignadas y la sociedad entera. Empatizamos porque hay un patrón de comportamiento. En los casos de violación en Chile, la mayoría de las víctimas son mujeres y casi el 60% son menores de 14 años. Eso es indignante, doloroso y terrible", sostuvo la jefa de la testera de la Cámara.

La Diputada de 37 años también dijo que "espero que el juicio llegue a buen puerto y que todas las responsabilidades se hagan pagar y valer como corresponde".

ARISTA POLÍTICA

Extrapolando el caso, desde su arista penal hacia la política, la primera mujer Presidenta de la Cámara destacó que "el Gobierno ha estado haciendo, con el subsecretario Cordero y la ministra Tohá, algo de autocrítica respecto a si pudimos haber actuado mejor, más rápido o si se podrían haber tomado medidas".

Dicho esto, continuó su reflexión manifestando que "se ha recibido toda la información por gotera. Hay una comisión investigadora que se acaba de formar en la Cámara, que está funcionando. Es difícil sacar conclusiones anticipadas de decir quién tuvo la responsabilidad, quién se equivocó, pero de que hubo errores hubo errores, y tienen que hacer la autocrítica, y creo que lo están haciendo".

"Escuché al subsecretario Cordero y me pareció bien que dijera que con los antecedentes que habían se debió haber actuado de una manera distinta. Imagino que no debe ser fácil llevar adelante una situación como ésta. Lo digo en general, por todas las personas que participaron, incluido el Presidente. Cuando una persona a la que le destinas confianza es denunciada por un caso tan grave como éste, evidentemente que debe producir un shock en la persona que lo está recibiendo y, en ese sentido, el Presidente lo que hizo fue instruir un sumario interno y ponerse a disposición de declarar", agregó la parlamentaria del Distrito 9 de la Región Metropolitana.

RESPONSABILIDADES

De igual forma, planteó que "la investigación está en curso y tendrá que haber conclusiones de por qué se actuó como se actuó y por qué se dan estas situaciones respecto a los tiempos, que es lo que está en cuestionamiento. No me atrevería a hacer un juicio anticipado porque una cosa es hacer crítica política –y estoy de acuerdo con que se haga–; sin embargo creo que no debe haber un aprovechamiento político de decir que todos son encubridores, generalizar y echar todo por la borda por lo que pudo haber ocurrido, que no se despeja del todo aún".

"Sabremos la verdad y conoceremos a los responsables, quiénes tomaron buenas o malas decisiones, y quiénes deberán asumir las responsabilidades políticas. Todo esto se debe ir despejando, pero no comparto que de esto se haga especulación permanente, con datos aislados, que ponen en situación compleja a la víctima también. (...) Estoy del lado que se sepa la verdad, que se haga justicia y si se cometieron errores que asuman, pero con toda la información sobre la mesa", agregó.

Respecto a las querellas presentadas, incluida la del diputado Andrés Celis, comentó que "me parece que está bien. Todas las artistas penales que se puedan descubrir, como la alteración de ley de inteligencia, los delitos de violación y abusos, y todas las aristas penales que puedan surgir, tendrán que investigarse y los responsables tendrán que asumir, caiga quien caiga. No pueden haber dobles estándares. Esto debe ser también un aprendizaje para la institucionalidad del país".

¿SENADORA POR VALPARAÍSO?

Karol Cariola asumió como Diputada el 11 de marzo de 2014, por lo que actualmente está cumpliendo su tercer y último periodo como parlamentaria. Esto ha abierto la posibilidad que su carrera política continúe como candidata por el Senado, donde la región de Valparaíso asoma como una de las principales posibilidades.

"Lo que pasa es que estamos en debate, en discusión con los partidos, con la coalición, debatiendo cuáles serán las proyecciones electorales. Por ahora lo que hay es la segunda vuelta de gobernadores regionales", comenzó diciendo.

No obstante, luego precisó que competir por el Senado en Valparaíso "me lo han propuesto, no lo voy a negar. Hay personas que me han planteado ser candidata a Senadora. Además estoy viviendo en la región de Valparaíso, haciendo familia".

Cabe recordar que la militante del Partido Comunista tiene una relación con el diputado de Valparaíso, Tomás de Rementería, del Partido Socialista, con quien están esperando un hijo, del cual aún no han revelado el género. "Yo me enamoré de un socialista. Cuando uno se enamora, se enamora de muchas cosas, es algo integral", dijo sobre su relación con el parlamentario que representa a la zona costera de la región.

Pero volviendo a su posible carrera senatorial el próximo año, Cariola expuso que "es algo que me han propuesto, pero es una decisión que no he tomado todavía. Tiene que ver con un tema de disposición personal y del resto de los órganos del partido. Me lo han propuesto, no lo voy a negar... además ha salido en la prensa y personas lo han dicho públicamente. Evidentemente, para mí sería un honor representar a una de las regiones más estratégicas para el país, pero es algo que debemos discutir y es algo que estoy pensando y evaluando. El partido también tendrá que hacer sus evaluaciones colectivas, pero no es algo que hemos definido aún".

Finalmente explicó que "todo dependerá –aquí y en otras regiones– de cómo se dé la configuración electoral y las alianzas. Son muchos los factores que inciden en la Elección Parlamentaria. Ahora, la disputa electoral parlamentaria de un año más será bien reñida entre todos los sectores. Han aparecido nuevas fuerzas, hay nuevos actores, se ha diversificado, además voto obligatorio. Hay muchas cosas para adelantar ese escenario".

PENAS POR INCENDIOS

La diputada Karol Cariola es autora, junto a otros parlamentarios de Valparaíso, de un proyecto de ley que aumenta las penas contra condenados por provocar incendios, que actualmente reciben una sentencia de 5 años de prisión cuando se trata de un siniestro intencional y de 10 años cuando es con resultado de muerte. Con esta iniciativa se aumenta a 10 años el incendio intencional y a 15 cuando hay fallecidos.

"Creemos que las penas son bajas y no es una opinión sólo nuestra. Recogimos este proyecto de ley que presentamos con diputados de la región hace poquito, porque esta realidad de incendios forestales e incendios provocados, con la negligencia que se ha vivido en los incendios urbanos, es algo de todas las regiones, particularmente de ésta donde hubo el incendio urbano más grande que ha vivido nuestro país. Entonces lo presentamos de manera transversal con parlamentarios de derecha e izquierda", explicó la parlamentaria del Partido Comunista.

La presidenta de la Cámara de Diputados también comentó que "el procedimiento entre que bajaban las penas y las apelaciones, entonces terminaban siendo casi acciones de impunidad. Lo que hicimos fue aumentar las penas, que ya no parten en 5 años, sino que en 10; y con resultado de muerte de 15 años hacia arriba".

Junto a indicar que es una buena idea agregar a la ley el hecho que las penas aumenten cuando quienes provocan esto son voluntarios de Bomberos o funcionarios de Conaf o Senapred, la legisladora concluyó diciendo que el proyecto presentado "es preventivo, porque cuando saben que las cosas van a salir gratis, lo piensan menos. Pero cuando saben que las penas son altas, lo pensarán tres veces".

