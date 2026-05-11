Diputada González llama a autoridades a aprobar Resolución de Calificación Ambiental de la extensión del metro a La Calera

Ante la votación que llevará a cabo la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso (Coeva) este martes 12 de mayo, relacionada a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la diputada por el Distrito 6, Sofía González, hizo un llamado a las autoridades regionales para aprobar el proyecto de extensión del Metro de Valparaíso hacia La Calera.

La parlamentaria comunista enfatizó que, tras la recomendación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ya no existen excusas técnicas para postergar una obra que representa un acto de justicia social para las comunas de la provincia de Quillota .

"En nuestra zona interior, son miles los vecinos y vecinas que sacrifican horas valiosas de su día —tiempo con sus familias o de descanso— simplemente porque el sistema de micros ya no es suficiente para quienes estudian o trabajan", señaló.

Por ello, aseguró que la decisión que se tome esta semana no debe verse como un simple trámite administrativo, sino como una respuesta directa a una crisis de transporte que afecta la dignidad de las personas.

La iniciativa busca conectar a las comunas de Quillota, La Cruz y La Calera con el resto de la red regional, cumpliendo con una demanda largamente esperada para ser escuchada. "La votación de este martes es un momento clave. No es solo un proyecto de infraestructura; es una respuesta a una demanda histórica por una mejor calidad de vida. Esta provincia ha sido testigo de demasiados anuncios que, con el paso de los años, quedaron en el olvido, como el tren a Santiago y localidades como Llay Llay", advirtió González, haciendo hincapié en la necesidad de coherencia política.

Finalmente, la diputada adelantó que se mantendrá vigilante en cada paso de esta gestión, esperando que el proyecto se materialice sin nuevos retrasos. "Mi labor será fiscalizar con rigor cada etapa, desde la votación en la Coeva hasta la ejecución real de las obras. No permitiremos que este avance se convierta en una promesa más. Los habitantes de nuestra zona ya no resisten nuevos anuncios vacíos; lo que exigen, y con toda razón, es que esta vez las soluciones se concreten de manera definitiva", concluyó la legisladora.

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