Diputada Gazmuri condena "tozudez" y estilo "autoritario" de Poduje tras mantener postura de demoler en El Olivar pese a peritaje judicial

La reconstrucción de las viviendas de El Olivar, en Viña del Mar, sigue generando cuestionamientos, más aún luego de las declaraciones de la diputada Ana María Gazmuri, quien criticó la gestión del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, frente al proceso que se desarrolla en el sector destruido por el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 y que tiene en la incertidumbre a cientos de familia que no saben si efectivamente sus casas ya prácticamente listas, tendrán que ser demolidas o no.

La parlamentaria, integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara, se refirió al peritaje judicial, cuyas conclusiones cuestionan la decisión de demoler. Además, criticó que las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo mantengan su postura pese a los resultados del informe, acusando al secretario de Estado de conducir un proceso que, a su juicio, afecta directamente a las familias damnificadas.

"Nuevamente aquí en El Olivar, que ha sido el centro de la polémica porque como es bien sabido, ya conocimos el resultado de la pericia que encargó la Justicia y que determinó con toda claridad que estas casas nunca debieron demolerse, que esa no era la solución y que cualquier falla venía del proyecto inicial aprobado por Serviu, no en la ejecución de la constructora", manifestó la legisladora de oposición.

Asimismo, planteó que "nos hemos encontrado con la tozudez de un Ministro que antes incluso de empezar a ejercer su cargo ya había decidido que estas casas tenían que demolerse. Más preocupante aún resulta la reunión que sostuvo el Seremi de Vivienda con vecinos de El Olivar, en que nuevamente puso en cuestión el resultado del peritaje, diciendo que ellos iban a seguir adelante igual, sin considerar este peritaje".

Gazmuri también sostuvo al respecto que "aquí importante es recordar que en estos peritajes se consultan a todas las partes y todas las partes entregan sus antecedentes. Por lo tanto, el Ministerio de Vivienda entregó sus antecedentes y hoy día desconoce el resultado de este peritaje y dice que va a seguir adelante con la demolición. Tanta puede ser la tozudez de un Ministro que somete a este sacrificio a tantas familias sin haber tenido jamás una razón verdadera para aquello".

La diputada que representa a la región Metropolitana señaló también que "la verdad es que es indignante esta situación y esperamos que se aclare a la brevedad. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a desconocer el peritaje? ¿Se va a desconocer a la Justicia? Acá tenemos un Ministro que realmente su manera autoritaria de querer conducir procesos que afectan a familias nos parece muy cuestionable".

Por último, Gazmuri manifestó que "aquí está el Poder Judicial, está el Poder Legislativo, al cual no se presentó esta semana cuando lo esperábamos en la Comisión de Vivienda, justamente para consultar también sobre los temas, de lo que ocurre aquí en El Olivar a raíz del peritaje que hoy día pone en serio cuestionamiento el rol del Ministerio de Vivienda y particularmente, el del ministro Poduje".

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