Diputada Francisca Bello se encuentra estable y fuera de riesgo vital tras complicaciones derivadas de su tratamiento oncológico

La diputada por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Francisca Bello, se encuentra estable, fuera de riesgo vital y evolucionando favorablemente, según informó este jueves 3 de septiembre su equipo de trabajo, actualizando así el estado de salud de la parlamentaria, quien permanece hospitalizada desde la semana pasada.

De acuerdo con el comunicado, la hospitalización se debió a complicaciones secundarias a su tratamiento oncológico, situación que requiere que la legisladora continúe internada para recibir los cuidados y tratamientos médicos correspondientes.

"Queremos informar que nuestra querida diputada Francisca Bello se encuentra estable, fuera de riesgo vital y evolucionando favorablemente junto al equipo médico que la acompaña", señaló su equipo parlamentario.

Asimismo, desde el entorno de la congresista del Frente Amplio (FA) abordaron algunos rumores que han circulado los últimos días respecto de la condición de salud de la parlamentaria, descartando que se encuentre en un estado de gravedad extrema.

"Ante algunos trascendidos que han circulado durante estos días, queremos ser claros: Francisca no se encuentra en un estado de gravedad extrema. Pedimos evitar rumores o especulaciones sobre su salud y, especialmente, respetar su privacidad y la de su familia", indicaron desde el núcleo de trabajo de la diputada.

Luego agregaron que "mientras tanto, su equipo parlamentario continúa desplegado y dando seguimiento al trabajo territorial y legislativo del distrito".

Finalmente, agradecieron las muestras de cariño recibidas estos días y reiteraron el llamado a acompañarla respetando la tranquilidad que necesita junto a sus cercanos.

Cabe recordar que el pasado 28 de agosto el equipo de la diputada Francisca Bello había informado que se encontraba hospitalizada y que su estado de salud era "delicado pero estable", solicitando en aquella oportunidad respeto y tranquilidad para la parlamentaria por la región de Valparaíso, su familia y sus seres queridos.

En enero de este año, Bello comunicó públicamente que había sido diagnosticada con cáncer cervicouterino, anunciando el inicio de un proceso de tratamiento y una pausa en sus labores legislativas para concentrarse en su recuperación.

PURANOTICIA