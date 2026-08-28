Diputada Francisca Bello está hospitalizada y su estado de salud es "delicado pero estable"

La diputada por el distrito 6 de la región de Valparaíso, María Francisca Bello, se encuentra hospitalizada y su estado de salud es "delicado pero estable", según informó este viernes 28 de agosto su equipo a través de un comunicado público.

"Como equipo de la diputada Francisca Bello queremos informar que actualmente se encuentra hospitalizada y su estado de salud delicado pero estable", señala el documento, en el que además se entrega un mensaje a quienes han manifestado preocupación por la situación de la parlamentaria del Frente Amplio (FA).

Desde su entorno indicaron que la prioridad en estos momentos es su recuperación, por lo que solicitaron respeto y tranquilidad para Bello y sus cercanos.

"En este momento, nuestra principal preocupación es Francisca y su recuperación. Por esta razón, queremos pedir respeto, tranquilidad y comprensión, tanto para ella como para su familia y sus seres queridos", señalaron en el documento.

Asimismo, el equipo de la diputada agradeció las muestras de cariño y preocupación recibidas durante las últimas horas, pero precisó que por ahora optarán por mantener en reserva mayores detalles relacionados con su estado de salud.

"Cualquier información será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la diputada", indicaron desde su núcleo de trabajo.

Cabe recordar que en enero de este año, la diputada María Francisca Bello comunicó públicamente que había sido diagnosticada con cáncer cervicouterino, oportunidad en la que anunció que iniciaría un proceso de tratamiento y que se tomaría una pausa de sus labores legislativas para concentrarse en su recuperación.

Por el momento, su equipo no entregó información adicional respecto de las razones de la actual hospitalización ni sobre su evolución, reiterando el llamado a respetar este momento junto a su familia y a sus seres queridos.

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