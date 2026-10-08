Diputada Chiara Barchiesi lamenta la renuncia de Macarena Santelices a la bancada republicana: “Me dio mucha pena”

Tras confirmarse la renuncia de la diputada Macarena Santelices al Partido Republicano para pasar a desempeñarse como independiente junto a la bancada de la UDI —buscando mayor autonomía y descartando rencores—, la diputada Chiara Barchiesi dialogó con Puranoticia.cl y lamentó la partida de la exalcaldesa de Olmué y representante del distrito 12, y reconoció que intentó disuadirla antes de que concretara su salida.

Barchiesi detalló la cercanía que mantiene con Santelices y reconoció las complejidades que ambas enfrentaron previo a la dimisión: "Yo le tengo un cariño tremendo. Hemos trabajado mucho juntas en estos meses. La verdad es que a mí me dio mucha pena la decisión que tomó. Intenté disuadirla la verdad ayer, no lo logré".

Al ser consultada sobre los motivos de la salida y las discrepancias internas dentro del grupo parlamentario, la diputada explicó que la bancada está integrada por distintas personalidades, pese a compartir un mismo proyecto político:

"Nosotros éramos 31 con un proyecto uno, (…) pero la verdad es que los 31 somos muy distintos. Y en ese sentido creo que siempre es importante poder darle espacio a cada uno para poder hacer la pega bien".

Frente a las preguntas sobre eventuales tensiones o liderazgos dentro del comité, Barchiesi prefirió mantener la reserva respecto de las situaciones internas de la bancada y centró sus declaraciones en destacar el valor de la parlamentaria saliente:

"Las cosas internas de la bancada, naturalmente..., los trapos sucios se lavan en casa. (…) yo solo digo que la Maca es un tremendo valor y que a mí me da mucha pena que se haya ido a la bancada, porque la verdad es que era un tremendo aporte".

Asimismo, resaltó la disposición de Santelices para colaborar con sus pares en las distintas labores desarrolladas en el Congreso, destacando especialmente su permanente voluntad para apoyar al resto de los parlamentarios:

"No solo siendo una buena parlamentaria que nos representa bien cada vez que da un discurso en la sala, cada vez que va a la tele, que nos manda nuestras ideas, sino que en el equipo adentro es demasiado apañadora. Cada vez que alguien tenía algún problema, (…) la Maca estaba ahí disponible para estar reemplazando las comisiones. Siempre con esa buena voluntad que se valora tanto y se agradece".

Finalmente, la diputada del Partido Republicano anticipó que espera mantener el trabajo conjunto con Santelices, quien pasará a integrar la bancada de la UDI, y valoró el liderazgo que, a su juicio, mantiene la parlamentaria:

"Va a estar en la bancada de la UDI. Yo espero seguir trabajando con ella en equipo. Creo que tiene un tremendo liderazgo (...) vamos a seguir trabajando juntas. Y no porque se haya cambiado de comité, va a dejar de ser esa buena diputada que es".

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