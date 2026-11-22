Un importante despliegue de recursos humanos, médicos y logísticos realizará este martes 24 de noviembre la Armada de Chile en la comuna de Papudo, en el marco de un ejercicio de entrenamiento que simulará las consecuencias de un tsunami de gran magnitud y pondrá a prueba la capacidad de respuesta frente a una emergencia de estas características.

La operación, denominada DISTEX y desarrollada en coordinación con la Municipalidad de Papudo, contempla un escenario de catástrofe en el que los establecimientos de salud de la comuna resultan inutilizados, obligando a activar mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad de la atención sanitaria de la población.

El ejercicio comenzará con una simulación de tsunami programada para el lunes 23 de noviembre, mientras que el martes se desarrollará el despliegue operativo de la Armada, que considera suministros de emergencia por vía marítima y aérea.

De acuerdo con la planificación informada, las unidades navales llegarán al litoral de Papudo durante las primeras horas de la mañana, dando inicio a las maniobras de desembarco y traslado de equipamiento mediante helicópteros y embarcaciones menores.

Uno de los principales hitos será la habilitación de un centro de atención médica de emergencia en el sector del Estadio Municipal, que permitirá simular la respuesta sanitaria ante la eventual pérdida de la infraestructura de salud comunal.

El entrenamiento también contempla operaciones de traslado aéreo y marítimo de carga, que permitirán recrear la llegada y distribución de ayuda humanitaria proporcionada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).

Estas maniobras buscan ejercitar la coordinación entre las instituciones participantes y evaluar la capacidad de movilizar recursos y entregar asistencia a una comunidad afectada por un evento de gran magnitud.

Desde el municipio, la alcaldesa Claudia Adasme hizo especial énfasis en que "se trata de un ejercicio completamente simulado y no de una emergencia real, por lo que la presencia de helicópteros, embarcaciones militares y equipos de respuesta formarán parte de una actividad previamente programada y en ese contexto, hago un llamado a la comunidad a mantener la tranquilidad y comprender que el despliegue tiene como propósito fortalecer la preparación de Papudo frente a eventuales desastres naturales, especialmente considerando su condición de comuna costera y su exposición al riesgo de tsunami".

PURANOTICIA