En su 38° edición, el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar vuelve a hacer de la ciudad una gran sala de cine a través de la iniciativa “Viña a Cielo Abierto” junto al mar, que ofrece funciones gratuitas al público en puntos estratégicos de la ciudad, el que comenzó este sábado con la exitosa presentación de “31 Minutos, la película”, en el escenario al aire libre del Muelle Vergara.

La exhibición se realizó en un grato ambiente familiar y congregó a medio millar de personas, la mayoría niños, ocasión en que se invitó a disfrutar del certamen cinéfilo.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “como parte de las activaciones previas al Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, incorporamos esta nueva franja de programación al aire libre que nos permite llevar el cine a distintos espacios públicos de la comuna”.

La jefa comunal afirmó que “como municipio, nos interesa que estos lugares sean también puntos de encuentro para la cultura, donde las familias, vecinos, vecinas y visitantes puedan reunirse, disfrutar de actividades gratuitas y compartir en torno al cine; queremos que el festival se viva en toda la ciudad y que la cultura siga ocupando un lugar importante en nuestros espacios públicos”.

CINE EN FAMILIA

La directora ejecutiva de FICVIÑA 2026, Francisca Droppelmann, señaló que “también tendremos una joya que se llama ‘El Partido’, una película que vamos poder ver en el centro de Viña, documental que trata sobre el famoso partido de Argentina con Inglaterra en el Mundial de 1986, con el famoso gol con la mano de Diego Maradona, un documental fantástico”.

La franja “Viña a Cielo Abierto” continúa este domingo 22 con la reprogramación del documental “Ciudad Jardín” de Javier Zoro, a las 19:30 horas en Playa Los Marineros.

En tanto “El Partido” de Juan Cabral y Santiago Franco, se exhibirá el viernes 27 de noviembre a las 19:30 horas, en el centro de Viña, en Von Schroeders con calle Valparaíso.

51 PELÍCULAS

Con esta exhibición desarrollada al aire libre en el Muelle Vergara se da inicio a lo que será una semana intensa de actividades en la versión 2026 del FICViña, que cuenta con una variada programación de películas en cartelera

La directora agregó respecto al certamen que “estaremos en tres espacios, con programación de películas, que serán el Teatro Municipal de Viña, el Cine Arte y en la sala siete del Cinemark, que está en el mall Marina. Tendremos 51 películas en proyección y todas las funciones son gratuitas, como ‘Ogú y Mampato’ una de los íconos del cine chileno infantil y también intergeneracional familiar, que va a estar en el Cine Arte el día sábado a las 15:00 horas. Tenemos una función maravillosa del evento que es ‘Laberinto del Fauno’, el día viernes 27. Además, se exhibirá en exclusiva ‘El Verano Sin Fin’, película que estará en cartelera hasta el día jueves 26 en horario prime en el Teatro Municipal y fue nominada al Oscar”.

En tanto el director del Departamento de Industrias Creativas de la Universidad Viña del Mar, Manuel González, destacó que “FICVIÑA nos invita a detenernos y a encontrarnos a través de las historias. 'Diálogos de Cine' y 'Real Chile' son oportunidades únicas para conversar con miradas de excelencia internacional, reflexionar sobre el futuro de la creación y descubrir nuevas formas de entender el mundo, de manera gratuita y aquí mismo, en Viña del Mar”.

Verónica Brevis, directora de Industria de Duoc Viña, contó que “vamos a estar en el Palacio Rioja desde el martes 24 hasta el viernes día 27 de noviembre, con una programación en función específicamente del área industria; esta instancia busca tener conexión entre grandes referentes de la industria cinematográfica y los estudiantes de las diferentes escuelas de cine de la región, que son los talentos emergentes”.

PROGRAMACIÓN 2026

En esta nueva versión, FICVIÑA también reúne títulos que han marcado la conversación cinéfila, como “La bola negra”, de Javier Ambrossi y Javier Calvo (Los Javis), ganadora del premio a Mejor Dirección en la competencia oficial de Cannes 2026 y es la carta de España al Oscar. Su elenco incluye a Guitarrico Delafuente, Miguel Bernardeau, Penélope Cruz y Glenn Close. Se exhibirá como película de clausura el 28 de noviembre en el Teatro Municipal.

“El laberinto del fauno”, de Guillermo del Toro, se reencuentra con el público a 20 años de su estreno. Es una de las películas en español más premiadas internacionalmente de su década: en los Premios Oscar de 2007 obtuvo 3 estatuillas de 6 nominaciones. Se exhibirá el viernes 27 noviembre a las 16:30 horas en el Teatro Municipal.

“Karmele”, de Asier Altuna, es un estreno en Chile y se exhibirá el sábado 28 de noviembre, a las 14:30 horas en el Teatro Municipal, con la presencia del director.

El 38° Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICVIÑA) se realizará entre el 23 y el 28 de noviembre. Es organizado por el Municipio de Viña del Mar, en conjunto con la Universidad Viña del Mar, Duoc UC Viña del Mar y Espacio Cultural (Corporación Cultural de Viña del Mar), y cuenta con el financiamiento del Fondo Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

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