Autoridades regionales presentaron en el Aeródromo Rodelillo el Plan Regional de Prevención y Control de Incendios Forestales 2026-2027, que contempla un importante despliegue de recursos y medidas de prevención para enfrentar la temporada de mayor riesgo en la Región de Valparaíso.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, destacó el fortalecimiento de la vigilancia y el trabajo coordinado para reducir los riesgos de incendios forestales.

“Estamos incorporando cámaras de alta tecnología que nos permiten ampliar la vigilancia y detectar oportunamente posibles focos de incendio. Además, estamos trabajando con el Gobierno Regional para avanzar en el financiamiento de nuevos cortafuegos. La tragedia que vivimos en Viña del Mar y Quilpué nos dejó un aprendizaje muy duro, pero hoy estamos mejor preparados”, señaló.

Para esta temporada, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) dispondrá de 30 brigadas, 455 brigadistas y 140 personas adicionales de apoyo técnico, además de seis helicópteros y seis aviones destinados al combate de incendios forestales.

A estos recursos se suman dos skidders, siete camiones aljibe, tres puestos de mando móvil, ocho torres de observación, 15 cámaras de vigilancia y dos centrales de coordinación provinciales.

La directora regional de Conaf, Yenny Prieto, enfatizó que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar emergencias.

“Todos tenemos que estar comprometidos con la prevención de los incendios forestales, especialmente en una región con numerosas zonas de interfaz urbano-forestal. Hemos reforzado la vigilancia y la coordinación con distintas instituciones, pero nuestra primera prioridad siempre será proteger la vida de las personas”, sostuvo.

El plan contempla la ejecución de 923,7 kilómetros lineales de cortafuegos, mediante el trabajo coordinado de Conaf, MOP, municipios y otras instituciones. Las intervenciones se concentran principalmente en sectores de interfaz urbano-rural y zonas de mayor exposición a incendios forestales.

Durante la temporada anterior, la Región de Valparaíso registró 582 incendios forestales, con una superficie afectada de 2.386,15 hectáreas, antecedentes que refuerzan la importancia de anticipar medidas preventivas y fortalecer la preparación de las comunidades.

El despliegue regional busca proteger la vida de las personas, las viviendas, los ecosistemas y las actividades productivas, mediante una estrategia que combina prevención, detección temprana y capacidad de respuesta ante emergencias.

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