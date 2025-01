Diputada Camila Flores por silencio de la ministra Fernández ante Fiscalía: "Lo único que hace es levantar más suspicacias"

Con duros cuestionamientos reaccionaron los diputados RN Camila Flores y Miguel Becker, integrantes de la Comisión de Defensa, luego de conocerse que la ministra Maya Fernández optó por guardar silencio ante la Fiscalía en la investigación relacionada con el intento fallido de compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

La presidenta de la Comisión de Defensa, diputada Camila Flores, señaló que "el que nada hace, nada teme. Y esa es una máxima que la ministra Maya Fernández debería saber y considerar. Si ella cree que actuó de conformidad a la ley y a la Constitución, tiene que colaborar con la justicia. Tiene que decir qué es lo que pasó con este intento de fraude que se intentó hacer comprando la casa de Salvador Allende. Me parece que la señal es muy negativa”.

“Usar el derecho a guardar silencio lo único que hace es generar más incertidumbre y levantar más suspicacias respecto a este caso. Un ministro de Estado tiene que colaborar, tiene que ponerse a disposición de la justicia y no tratar de enlodar esta situación, no contribuyendo y no aportando algo que me parece que es lo fundamental, el testimonio de la propia ministra Maya Fernández Allende", agregó.

Finalmente, el diputado Miguel Becker, también integrante de la comisión, dijo que la actitud de la ministra es inaceptable para una autoridad de su rango: "Señora ministra de Defensa, nieta del señor Allende: el que calla otorga, no es tiempo de guardar silencio ante una situación tan grave que todo Chile espera que se aclare lo antes posible”.

