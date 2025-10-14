Diputada Barchiesi y ex cabo Zamora solicitan a Contraloría fiscalizar retraso en pago de un bono de gratificación a Carabineros

La diputada Chiara Barchiesi y el ex cabo Sebastián Zamora, hoy candidato a diputado por el Partido Republicano, ingresaron un requerimiento ante la Contraloría Regional de Valparaíso para que se fiscalice el cumplimiento del pago de la denominada Gratificación Especial de Riesgo a funcionarios de Carabineros de Chile.

Según el documento presentado, la asignación, que fue aprobada en el marco presupuestario 2024–2025, no se habría materializado en unidades policiales.

El requerimiento solicita que Contraloría instruya una revisión del proceso administrativo, determine las causas del retraso y verifique si la falta de pago vulnera los principios de probidad, legalidad y juridicidad que rigen la administración pública. El texto también pide evaluar la eventual responsabilidad de las autoridades involucradas y la regularización inmediata de los beneficios pendientes.

Zamora explicó que esta acción busca defender a los funcionarios policiales que “cumplen turnos extensos, muchas veces superiores a las 12 horas, y que no han recibido la gratificación por riesgo que el propio Gobierno comprometió”.

“No puede ser que mientras Carabineros arriesga su integridad en las calles, el Estado les siga fallando en lo más básico: cumplir con sus derechos laborales. La ley es clara, y si hay demoras o negligencia, la Contraloría debe actuar”, señaló el ex uniformado.

Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi respaldó el requerimiento y enfatizó que "los carabineros cumplen una labor esencial en la protección y seguridad de los chilenos y merecen un trato digno. No basta con discursos de apoyo: hay que cumplirles en los hechos. Si hay errores o negligencias en los pagos, deben corregirse y asumirse las responsabilidades".

De igual forma, la parlamentaria republicana agregó que “Carabineros merece respeto, y parte de ese respeto es pagarles lo que por ley les corresponde”.

El requerimiento hace referencia al Decreto N°125 de 2023 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que estableció la Gratificación Especial de Riesgo para funcionarios que cumplen labores en zonas o turnos de mayor exposición. De esta manera, la Contraloría deberá pronunciarse sobre los criterios de inclusión, la oportunidad de los pagos y la existencia de eventuales atrasos o irregularidades administrativas en su aplicación.

