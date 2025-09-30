Diputada Barchiesi se reunió con la contralora Pérez para abordar prioridades regionales

La diputada Chiara Barchiesi sostuvo una reunión con la contralora general de la República, Dorothy Pérez, instancia en la que se revisaron distintos temas de interés para la región de Valparaíso y, en particular, para la provincia de Los Andes.

Entre los asuntos destacados estuvo la reciente aprobación del Plan Regulador Intercomunal de Los Andes, un instrumento largamente esperado que permitirá ordenar el crecimiento urbano y mejorar la planificación territorial en la zona.

Asimismo, se abordaron materias vinculadas a la recuperación tras los incendios, así como la situación de proyectos de infraestructura terrestre que son clave para la conectividad de la región de Valparaíso.

Tras la reunión, la diputada Barchiesi valoró la disposición de la contralora Pérez para trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones y enfatizó que “es fundamental que las instituciones del Estado acompañen los procesos que afectan directamente a la calidad de vida de nuestros vecinos. Nuestra tarea es fiscalizar, pero también impulsar que los compromisos se concreten en el menor plazo posible”.

La parlamentaria reafirmó su compromiso con la fiscalización activa y el seguimiento de los proyectos estratégicos de la región, destacando que esta coordinación con la Contraloría General de la República es una señal positiva para avanzar en temas que llevan años esperando resolución.

