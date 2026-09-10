Diputada Barchiesi se reúne con subsecretario Pavez y los tres delegados republicanos de Valparaíso para abordar prioridades provinciales

En el marco del trabajo de acercamiento y coordinación entre las autoridades republicanas de la región de Valparaíso y el nivel central, la diputada Chiara Barchiesi gestionó una reunión entre el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y los tres delegados presidenciales provinciales republicanos de la región, Gonzalo Azancot (de Marga Marga), Sebastián Caldera (de San Felipe), Soledad Loyola (de San Antonio).

Durante el encuentro se revisó la gestión de cada provincia y se abordaron principales prioridades para los próximos meses. La instancia permitió analizar los avances y desafíos de las provincias de Marga Marga, San Felipe y San Antonio, especialmente en materia de seguridad pública, emergencias, acceso al agua potable, desalojos y coordinación con las policías, municipios y servicios del Estado.

La parlamentaria valoró la disposición del subsecretario y el trabajo desarrollado por los delegados. “Esta reunión nos permitió fortalecer la coordinación y mostrar los resultados del trabajo que nuestros delegados republicanos están realizando en terreno. Ellos conocen las necesidades de sus provincias y cumplen una función fundamental para que las prioridades del Gobierno se traduzcan en soluciones concretas para las personas”.

El delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, destacó la respuesta desplegada ante las emergencias y el trabajo conjunto con los municipios. “Hemos mantenido una coordinación permanente con los alcaldes y servicios públicos para responder a las emergencias. También desarrollamos una fiscalización integral de la distribución de agua potable mediante camiones aljibe, que permitió detectar irregularidades, prevenir un eventual problema de salud pública y adoptar las medidas administrativas y judiciales correspondientes”.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, relevó el trabajo realizado para dar cumplimiento al fallo judicial de 2025 que ordenó el desalojo de la toma Yevide. “Hemos coordinado a las policías, el municipio y los distintos servicios públicos para preparar este procedimiento de manera rigurosa y responsable. Nuestro deber es garantizar el cumplimiento de la resolución judicial y resguardar la seguridad de todas las personas involucradas en el operativo programado para el próximo 7 de octubre”.

En tanto, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, destacó la coordinación exitosamente que permitió el desalojo del cerro Centinela. “Este fue un procedimiento complejo, que preparamos mediante diversas mesas de trabajo con la municipalidad, las policías y los servicios públicos. Gracias a esa coordinación, el desalojo se desarrolló sin enfrentamientos ni personas lesionadas y permitió restituir el terreno a su propietario”.

En palabras de la diputada Barchiesi, esta reunión permitió fortalecer coordinación entre autoridades republicanas de la región y el Ministerio del Interior, además de proyectar nuevas líneas de trabajo para respaldar la gestión territorial y responder con mayor eficacia a las necesidades de las distintas provincias.

PURANOTICIA