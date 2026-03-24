Diputada Barchiesi respalda remoción de Andrea Quiero en el SSVQ y apunta a "abuso" por endoscopía en el Hospital de Quilpué

La salida de Andrea Quiero Gelmi de la dirección del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota (SSVQ), luego que se le solicitara la renuncia desde el nivel central, continúa generando una serie de reacciones en el mundo político. La ahora ex autoridad dejó su cargo en medio de cuestionamientos a su gestión, instalando un nuevo foco de tensión en el sistema de salud de una de las principales entidades de la región de Valparaíso.

El caso ha estado marcado por tres controversias: eventuales irregularidades en concursos de Alta Dirección Pública, el cuestionado acceso a una endoscopía en el Hospital de Quilpué –donde habría saltado la lista de espera– y la difusión de una minuta de 2022 con nombramientos prestablecidos. Estos antecedentes fueron acumulando presión sobre la gestión de Quiero, hasta derivar en su salida del cargo.

En ese contexto, la diputada por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Chiara Barchiesi, respaldó la decisión adoptada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Ministerio de Salud, calificando como correcta la solicitud de renuncia y apuntando directamente a las responsabilidades de la ex directora del SSVQ.

"En el Gobierno del Presidente Kast no habrá espacio para privilegios, mucho menos en la salud pública. Lo que hemos conocido en el SSVQ es grave: una directora que se salta la fila para realizar su endoscopia en Quilpué, mientras cientos de pacientes esperan por ese mismo examen. No es un simple error, eso se llama abuso”, indicó.

Además de eso, sostuvo que "hay cuestionamientos a su gestión por nombramientos, por eventuales irregularidades y, en simple, por una conducción que perdió la confianza. Por eso, la decisión de la ministra Mai Chomali y del subsecretario de Redes Asistenciales es correcta, necesaria, oportuna y la respaldamos”.

Asimismo, planteó que "aquí no hay espacio para mirar al lado, porque ya vimos lo que pasó en el Gobierno de Boric, vimos a la ex ministra Ximena Aguilera accediendo a una cirugía express para su mamá, mientras miles de chilenos seguían esperando".

"Ese Chile se terminó", aseguró la parlamentaria del Partido Republicano.

Por último dijo que "las reglas son claras y la salud pública es para todos, no para los privilegiados. Y cuando alguien abusa de su cargo, se actúa y se actúa a tiempo”.

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