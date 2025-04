Diputada Barchiesi exige respuestas por caso de paciente con hernia lumbar ingresado al Hospital Van Buren de Valparaíso, pero jamás operado

Una grave denuncia de abandono y desorganización hospitalaria enfrenta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, luego de que la diputada republicana Chiara Barchiesi enviara un oficio de fiscalización a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, y a la directora interina del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, solicitando explicaciones por la fallida cirugía de Jorge Díaz Vásquez, un paciente con hernia lumbar que fue hospitalizado, pero jamás operado.

Díaz, quien posee una pensión de invalidez y reside en Quillota, fue citado al hospital el 7 de abril para ingresar a pabellón al día siguiente. Sin embargo, tras sucesivas postergaciones y falta de insumos, fue dado de alta sin ningún procedimiento.

“Me hospitalizaron tres días, y al final salí como entré. Sin operación, sin solución. Me dijeron que no había pabellones ni insumos”, declaró el paciente, visiblemente frustrado. “Yo encuentro que así como ellos piden que se les respeten sus derechos, también deberían respetar los de los pacientes”, dijo el afectado.

La parlamentaria, tras conocer el testimonio, señaló en el oficio que “el hospital no puede citar a un paciente vulnerable, hospitalizarlo durante días, y luego dejarlo sin atención, como si nada. Esto no puede seguir ocurriendo”.

Además, Barchiesi solicitó que se fiscalice el procedimiento administrativo usado con este paciente y que, si corresponde, se inicien sanciones contra los responsables. “Se requiere una respuesta clara y transparente, no excusas. Si solo 2 de 6 pabellones están en funcionamiento por falta de insumos, estamos ante una negligencia de proporciones”, afirmó.

Según el mismo oficio, el caso no sería aislado y revela una crisis de gestión que afecta directamente a la red asistencial del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio. La parlamentaria pidió conocer los antecedentes administrativos sobre el caso de Jorge Díaz y que se informe si existe ya una nueva fecha programada para su operación, como obliga el sistema AUGE en un plazo determinado.

La situación se torna aún más crítica considerando que, de acuerdo al testimonio del propio paciente, el hospital habría superado el plazo de 45 días estipulado para realizar la cirugía. Jorge Díaz ya evalúa exigir ser derivado a un segundo prestador, tal como lo contempla la ley. Mientras tanto, espera una respuesta que aún no llega, desde un sistema que parece haberse olvidado de él.

PURANOTICIA