Diputada Barchiesi destaca avance del juicio oral en ausencia: proyecto busca evitar que acusados paralicen procesos penales

La posibilidad de que un acusado paralice un proceso penal simplemente por no presentarse a un juicio podría quedar atrás. Esto, luego de que la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa que establece el denominado Juicio Oral en Ausencia, proyecto que busca impedir que la incomparecencia injustificada de imputados provoque la suspensión indefinida de procedimientos judiciales.

La propuesta fue valorada por la diputada Chiara Barchiesi, integrante de dicha comisión, quien destacó la necesidad de avanzar en herramientas que permitan dar continuidad a los procesos penales y evitar que las víctimas deban esperar indefinidamente por una resolución judicial.

De acuerdo con antecedentes de la Fiscalía, actualmente existen más de 77.500 causas con órdenes de detención pendientes y 8.501 causas suspendidas, cifras que dan cuenta de la magnitud del problema que busca abordar la iniciativa.

Uno de los casos que volvió a poner esta discusión sobre la mesa fue el homicidio de un estudiante de 16 años ocurrido en Viña del Mar durante 2025. La suspensión inicial del juicio debido a la incomparecencia de uno de los adolescentes acusados retrasó el inicio del proceso hasta el 8 de septiembre de 2026.

En ese contexto, Barchiesi sostuvo que "no puede ser que una persona, por el solo hecho de no presentarse a un juicio al que fue debidamente citada y advertida, termine paralizando la acción de la justicia. Las víctimas no pueden seguir esperando indefinidamente mientras los procesos se suspenden porque el acusado no comparece".

La iniciativa establece que los tribunales podrán autorizar la realización y continuidad de un juicio oral sin la presencia del acusado, siempre que se cumplan las condiciones contempladas en la ley.

Entre los requisitos se considera que la persona haya sido debidamente notificada y advertida de las consecuencias de no comparecer, o que se encuentre en la situación procesal de rebeldía establecida en el proyecto.

Asimismo, se contempla que el acusado cuente con defensa técnica durante todo el procedimiento, resguardando su derecho a representación legal.

En caso de que posteriormente comparezca, podrá incorporarse al juicio, conocer las actuaciones desarrolladas durante su ausencia y ejercer su defensa. También se consideran mecanismos para reproducir pruebas cuando sea necesario para garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho.

Para evitar eventuales vulneraciones de garantías, el proyecto incorpora además una causal especial de nulidad para aquellos casos en que se realice un juicio en ausencia sin cumplir estrictamente las exigencias legales.

Otro de los objetivos de la propuesta es fortalecer las herramientas del Estado para localizar y detener a personas que permanezcan prófugas de la justicia, permitiendo también hacer efectivas las sentencias judiciales.

Con su aprobación en la Comisión de Seguridad, el proyecto avanzó en su tramitación legislativa, abriendo paso a una nueva etapa de discusión parlamentaria.

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