Diputada Barchiesi denuncia falta de radar en la torre de control del aeródromo Torquemada de Concón: “Me parece grave”

En visita a las dependencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Torquemada, comuna de Concón, la diputada Chiara Barchiesi constató problemas que calificó como graves, derivados de la ausencia de elementos tecnológicos de seguridad que son clave en la operación de control del tráfico aéreo, además de condiciones laborales de infraestructura muy precarias para el personal que allí se desempeña.

La parlamentaria alertó que la Torre de Control del aeródromo no cuenta con el equipamiento técnico para operar con los niveles de seguridad que se requiere. “El corazón de una instalación aeroportuaria es la torre de control y me parece grave que no cuenten con radar. Es el estándar mínimo que se exige para una labor tan trascendente. No puede ser que, para subsanar la falta de radar, los operadores deban depender de internet para monitorear el tráfico aéreo. A mí me tocó observar en la visita cómo, por algunos minutos, se perdió de vista una aeronave que volaba desde Juan Fernández, por la intermitencia del servicio de internet”.

Cabe señalar que el Presidente Gabriel Boric anunció en abril del año pasado, la ampliación y mejoramiento del Aeródromo Torquemada, ubicado en la comuna de Concón, tendiente a habilitarlo para recibir vuelos comerciales nacionales y hacia Argentina, en el marco de un proyecto que entraría en operación en 2027, con una inversión de 76 mil millones.

Sin embargo, la legisladora señaló que “una deficiencia tan alarmante como la falta de radar, no puede esperar al año 2027. Esto debe resolverse con la mayor prontitud, con sentido de urgencia, porque se está dejando la vida de personas, tripulación y pasajeros de aeronaves, a merced de los vaivenes de una señal de internet”.

La parlamentaria también constató en terreno deficiencias derivadas de la falta de espacio y la utilización de ayudas técnicas en mal estado. “El personal de la DGAC, realiza un trabajo tremendamente profesional, pero se encuentra trabajando en condiciones precarias en Torquemada. No puede ser que después de tantos años sigan operando dentro de contenedores. Hay una evidente falta de espacios, por ejemplo, dos labores que deben realizarse en lugares diferentes, están funcionando juntas dentro de la torre de control e incluso, las cortinas plastic view que actúan como filtro de control de luminosidad en la torre para poder mantener la visión de las aeronaves que despegan y aterrizan, ya cumplieron su vida útil y requieren cambio”.

Por su parte, la consejera regional Catalina Thauby, expuso que “no hay manera de no asociar el desarrollo de la región de Valparaíso a la importancia estratégica del Aeropuerto Torquemada”.

Agregó que “no se puede esperar dos años para poder tener un radar, o una estación meteorológica; hablamos de un aeropuerto, vidas humanas. El Ministerio de Defensa, hace años ya, prometió este equipamiento y aún no ha llegado".

Barchiesi despachó un oficio de fiscalización dirigido a la ministra de Defensa, Maya Fernández, solicitando hacerse cargo con urgencia de todas las problemáticas detectadas en la visita a las dependencias de la DGAC en el aeródromo Torquemada de Concón. El documento fue declarado admisible y acogido a tramitación por la Cámara de Diputados.

