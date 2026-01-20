"Dinámica de secta": tras las rejas quedaron padres acusados de aislar, maltratar y abusar sexualmente de sus 9 hijos en Valparaíso

Durante años, nueve hermanos de Valparaíso vivieron aislados del mundo exterior, sin escolarización ni contacto con otras personas, bajo el control total de sus propios padres. Esa realidad quedó al descubierto tras una denuncia familiar que hoy tiene a ambos progenitores tras las rejas, en prisión preventiva, acusados de delitos sexuales y maltrato habitual, en un caso que se investiga bajo una dinámica de secta.

La Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI), coordinados con la Fiscalía local de Valparaíso, indagan un caso relacionado a padres que habrían cometido una serie de delitos sexuales en contra de sus ocho hijas y su único hijo, hechos por los cuales fueron detenidos el pasado jueves 15 de enero por detectives.

El padre de las víctimas, que tienen entre 2 y 20 años, fue formalizado como autor de los delitos de abusos sexuales reiterados contra cinco de sus hijas; delito de maltrato habitual respecto de sus nueve hijos; delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, también respecto de sus nueve hijos; y abuso sexual sin contacto.

A la madre, en tanto, se le imputaron cargos por delitos de abuso sexual respecto de cinco de sus hijas, en calidad de cómplice; también como autora del delito de maltrato habitual respecto de sus nueve hijas; y de abuso sexual sin contacto. Por considerar el tribunal que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y de sus propias hijas, se determinó que quedaran en prisión preventiva por al menos 60 días.

El fiscal de Valparaíso, Álvaro Mansilla, explicó a T13 que "en una dinámica de secta", el padre y la madre formalizados por estos brutales hechos denunciados, "mantenían desescolarizados e incomunicados con el mundo exterior a sus nueve hijos".

Asimismo, indicó que la denuncia fue presentada el año 2024 por familiares de los padres, dando inicio a una serie de diligencias a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, estableciendo que los delitos se habrían cometido entre los años 2020 y 2023 en contra de sus nueve hijos, en su mayoría menores de edad.

Cabe hacer presente que desde el Ministerio Público indicaron que la investigación se encuentra en una etapa avanzada, casi al punto de estar concluida.

