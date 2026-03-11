Diego Ibáñez asume como senador y fija como su prioridad proteger los derechos sociales

Tras ocho años en la Cámara de Diputadas y Diputados, este miércoles Diego Ibáñez asumió oficialmente como senador por la Región de Valparaíso, iniciando una nueva etapa parlamentaria en un escenario político marcado por el cambio de gobierno. Con 37 años, el dirigente del Frente Amplio se convierte en uno de los senadores más jóvenes desde el retorno a la democracia.

En su llegada a la Cámara Alta, Ibáñez planteó que uno de los ejes centrales de su trabajo legislativo será la defensa de las conquistas sociales alcanzadas en los últimos años, especialmente frente a posibles retrocesos en materia de derechos laborales, pensiones y protección social.

“Mi rol en el Senado será frenar cualquier retroceso en derechos sociales y laborales, y al mismo tiempo avanzar en lo que aún está pendiente: empleo para los jóvenes, más atención en salud mental y una reconstrucción justa para las regiones”, afirmó.

El nuevo senador explicó que su labor parlamentaria tendrá un fuerte foco en la Región de Valparaíso, impulsando iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de empleo, fortalecer la protección laboral y avanzar en soluciones concretas para los procesos de reconstrucción tras desastres.

Ibáñez llega al Senado luego de dos períodos como diputado, etapa en la que participó en diversas iniciativas legislativas. Entre ellas destacan la Ley de Incendios, el proceso de cierre de la fundición Ventanas y avances para incorporar la salud mental infantil al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES).

“Llegué al Congreso para que las demandas de la calle se convirtieran en ley. En estos años logramos avances importantes, pero aún quedan desafíos de fondo, especialmente en empleo juvenil, derechos laborales y acceso a la salud mental en la atención primaria”, señaló.

Según indicó el parlamentario, su llegada al Senado también busca aportar una mirada renovada al debate legislativo y fortalecer la representación de la región en la Cámara Alta.

“Asumo este desafío con mucha responsabilidad. Nuestro compromiso es trabajar con seriedad para mejorar la vida de las personas y representar con fuerza a la Región de Valparaíso en el Senado”, concluyó.