Día del Trabajo Decente: autoridades de Valparaíso relevan seguridad laboral, salud mental y buen trato a trabajadores

El 7 de octubre se conmemora el Día del Trabajo Decente, una fecha que permite relevar la importancia de generar condiciones que permitan a las personas desarrollar sus labores de manera segura, saludable y con respeto a sus derechos. La fecha es reconocida internacionalmente desde 2008 como una jornada vinculada al Trabajo Decente.

La seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sangüesa, indicó que "promover espacios de trabajo seguros y saludables no solo permite prevenir accidentes y enfermedades de origen laboral, sino también proteger la integridad de la vida familiar. Detrás de cada persona que sale a trabajar existe una familia que espera su regreso, por lo que la prevención y el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo adquieren una dimensión que trasciende el lugar de trabajo y alcanza directamente a los hogares".

En Chile, la seguridad y salud en el Trabajo constituye un componente fundamental de la protección de las personas trabajadoras. La Ley 16.744 establece un Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que contempla cobertura preventiva, médica y económica, mientras que el Instituto de Seguridad Laboral, como organismo público administrador, tiene un rol fundamental en promover la prevención como base en la entrega de esta protección.

Mario Villanueva, director regional del ISL, indicó que "tenemos cuatro dimensiones fundamentales en este mes: el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Para nosotros, es fundamental hoy día hacernos frente a uno de los principales desafíos que se encuentra en la salud mental y en los riesgos psicosociales. Por lo tanto, el ‘Día del Trabajo decente’, no solamente es una conmemoración, sino que representa acciones concretas para la prevención, la salud mental y el buen trato de las personas trabajadoras”.

El concepto de Trabajo Decente, desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), comprende distintos elementos vinculados a las condiciones en que se desarrolla el trabajo, entre ellos la existencia de entornos laborales seguros y saludables.

Para efectos de esta conmemoración, el Instituto de Seguridad Laboral pone especial énfasis en este último ámbito, relevando la seguridad y salud en el trabajo como un derecho de los trabajadores y como una responsabilidad que involucra al Estado, las entidades empleadoras, las personas trabajadoras y los organismos que participan del sistema de protección laboral.

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