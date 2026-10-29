Día de Todos los Santos en Viña del Mar: revisa los horarios y medidas para acceder este domingo al Cementerio Santa Inés

El Cementerio Santa Inés de Viña del Mar se encuentra preparado para recibir a cientos de visitantes que acudirán a recordar a sus seres queridos durante la conmemoración del Día de Todos los Santos, este domingo 1 de noviembre.

Con el objetivo de facilitar el ingreso, favorecer una circulación expedita y resguardar la seguridad de las familias, la administración del recinto ha dispuesto una serie de medidas operativas y preventivas que se implementarán durante el fin de semana.

En este contexto, se habilitarán tanto la entrada principal como el portón ubicado en el sector alto del camposanto, con el propósito de agilizar el acceso y descongestionar las calles interiores.

Asimismo, el personal administrativo y de patio estará disponible para orientar a los visitantes, responder consultas y atender los requerimientos que puedan surgir durante ambas jornadas.

Durante el domingo 1 de noviembre, el ingreso vehicular estará permitido por ambos portones, con un cobro de $500 y control de acceso a cargo de los guardias del recinto. No obstante, se recomienda privilegiar el ingreso peatonal para evitar congestiones y facilitar el desplazamiento al interior del cementerio.

Como parte de las medidas preventivas, durante la jornada se contará con la presencia de Carabineros y Cruz Roja, quienes brindarán apoyo en materia de seguridad y atención a los visitantes. Adicionalmente, se dispondrá de un camión aljibe para atender los requerimientos de agua de las familias.

Cabe señalar que el domingo 1 de noviembre no se realizarán servicios funerarios, con el propósito de facilitar la atención del público y el desarrollo de las actividades conmemorativas.

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre:

Visitas al cementerio : 08:30 a 19:00 horas.

: 08:30 a 19:00 horas. Oficina administrativa: 08:30 a 17:00 horas.

La administración del Cementerio Santa Inés reiteró el llamado a planificar las visitas, privilegiar el acceso peatonal y respetar las indicaciones del personal, contribuyendo así a una jornada segura y ordenada para todas las familias.

PURANOTICIA