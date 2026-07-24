DGAC inspecciona helipuerto del nuevo Hospital Provincial Marga Marga en la antesala a su entrada en funcionamiento

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) realizó la primera inspección anual al helipuerto del nuevo Hospital Provincial Marga Marga, para verificar el completo cumplimiento de la normativa vigente y mantener la autorización, para su funcionamiento como infraestructura destinada a traslados aeromédicos de emergencia.

La inspección forma parte del programa regular de fiscalización que realiza la DGAC a todos los helipuertos habilitados en el país. En la oportunidad, se evaluó el estado de la superficie de la plataforma, sus dimensiones y coordenadas, la presencia de posibles obstáculos en las áreas de aproximación y despegue, la señalización diurna y nocturna, el estado de la pista, sistema de iluminación, indicador de viento, sistemas de salvamento y extinción de incendios, entre otros aspectos técnicos de gran relevancia.

Estas inspecciones son obligatorias y tienen como objetivo comprobar que las condiciones bajo las cuales se otorgó la resolución de funcionamiento se mantengan vigentes, resguardando permanentemente la seguridad de las operaciones aéreas.

El helipuerto del Hospital Marga Marga cuenta con una superficie de 676 metros cuadrados y está habilitado para efectuar traslados aeromédicos en situaciones de emergencia vital. Consta de una plataforma de hormigón armado de 26 por 26 metros y capacidad para recibir aeronaves de hasta cinco toneladas. Incorpora un acceso directo a las unidades clínicas del Hospital, mediante una pasarela para traslado de camillas desde la cubierta superior del séptimo nivel de la torre de hospitalización. Además, dispone de una red perimetral de seguridad de 1,5 metros, manga de viento, luces LED perimetrales, balizamiento de obstáculos y elementos de guía para las maniobras de aterrizaje.

De acuerdo con los protocolos establecidos, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) es el organismo encargado de activar el uso del helipuerto para responder a emergencias médicas y realizar el traslado de pacientes críticos.

La subdirectora médica del SAMU de la red del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca, Dra. Teresa Desenzani, destacó que "el poder tener la total capacidad de helipuertos de nuestro sistema hospitalario, de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, es muy importante para poder hacer un ejercicio coordinado de lo que son los traslados aéreos".

SAMU es responsable también de la medicalización de cada operación, en el marco del convenio de traslado aéreo que mantiene con la Prefectura Aeropolicial de Carabineros, permitiendo movilizar pacientes críticos, tanto dentro como fuera de la región, hacia centros de mayor complejidad, de acuerdo a la oportunidad y los requerimientos clínicos de cada paciente.

Para la Dra. Desenzani, "se hacen traslados de pacientes críticos intrarregionales, es decir, desde lugares más lejanos, por ejemplo, un paciente de la comuna de Olmué o de Colliguay de esta Provincia, puedan ser trasladados rápidamente en helicóptero al Hospital de Marga Marga. Eso va a brindar seguridad a los pacientes y podrá dar acceso a recursoscríticos, como los Pabellones de Urgencia, o distintas prestaciones para que pacientes que viven en áreas más remotas, tengan otra oportunidad en su atención".

Cabe hacer presente que el Hospital Provincial Marga Marga se encuentra en la etapa de habilitación, previo a la entrada en funcionamiento en el último trimestre del 2026, lo que implica capacitaciones, revisiones, recepción de equipos y equipamiento menor, ingreso de insumos y pruebas de sistemas, con el objetivo de entregar a la comunidad un establecimiento con una atención en espejo, respecto a las atenciones del Hospital de Quilpué, con la tecnología, seguridad, calidad y oportunidad que su comunidad requiere.

PURANOTICIA