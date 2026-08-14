Ventas del comercio minorista de Valparaíso crecen 1,9% en junio, pero gremio advierte una recuperación todavía frágil

Las ventas presenciales del comercio minorista de la región de Valparaíso crecieron un 1,9% real anual en junio, acumulando un avance de 1,1% durante los primeros seis meses del año, de acuerdo con el índice elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC).

Las ventas mantienen una trayectoria positiva, pero el resultado de junio muestra que aún se está frente a una recuperación frágil, tal como lo indicó Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional del Comercio (CRCP) de Valparaíso, quien sostuvo que "crecer un 1,9% después del 6,7% de mayo es una señal de que el consumo sigue avanzando con cautela y que todavía no podemos hablar de una recuperación robusta”.

Una señal relevante aparece al observar el comportamiento de los locales equivalentes. En junio, las ventas registraron un crecimiento real anual de apenas 0,6%, mientras que en el acumulado del primer semestre presentan una caída de 0,5%.

Para la titular de la CRCP, "esta situación se aprecia con mayor claridad cuando miramos los locales equivalentes: mientras las ventas totales acumulan un crecimiento de 1,1% en el semestre, los locales equivalentes todavía caen 0,5%. Eso nos muestra que la recuperación no está llegando de la misma manera a todos los establecimientos”.

El comportamiento por categorías también evidencia que los hogares continúan priorizando sus decisiones de gasto. En junio, Vestuario registró un crecimiento real anual de 14,6%, mientras que Línea Hogar aumentó 10,3% y Muebles avanzó 6,8%. Calzado, en tanto, registró un alza de 2,4%.

En contraste, Artefactos Eléctricos cayó 10,1% en junio, acumulando una contracción de 10,4% durante el primer semestre, mientras que la Línea Tradicional de Supermercados retrocedió 1,5% en el sexto mes del año.

Para la Cámara Regional del Comercio, la evolución del comercio durante el segundo semestre estará estrechamente vinculada a la capacidad de recuperación del mercado laboral regional. La región de Valparaíso registró una tasa de desempleo de 10,4% durante el trimestre abril-junio, una situación que continúa condicionando la capacidad de consumo de los hogares.

Durante el primer semestre, la CRCP ha planteado que la recuperación de la economía regional requiere avanzar en materias como seguridad, inversión, destrabe de proyectos y mejores condiciones para la actividad productiva y el comercio internacional. En los últimos meses se han observado avances en algunas de estas materias, aunque desde el gremio enfatizan que el desafío ahora está en acelerar su implementación y lograr que esas decisiones comiencen a traducirse en resultados concretos.

“Desde la CRCP hemos planteado durante este primer semestre cuáles son las condiciones que creemos necesarias para volver a crecer. Hoy vemos algunas señales que apuntan en esa dirección, pero el desafío está en acelerar su implementación y, especialmente, lograr que se traduzcan efectivamente en inversión, actividad y empleo”, sostuvo Pastenes.

De esta manera, el segundo semestre será clave para comenzar a evaluar la capacidad de estas medidas para generar un cambio efectivo en la actividad regional.

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