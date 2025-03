DGA cursa multas por un total de $157 millones por extracción no autorizada de aguas en la región de Valparaíso

Por un total de 2315 UTM (157 millones de pesos) la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas cursó multas por extracción no autorizada de aguas y obras no autorizadas en cauces e incumplimiento al monitoreo de extracciones efectivas en las comunas de Limache, Petorca, Santo Domingo y Catemu en la Región de Valparaíso.

De esta manera se multo por extracción no autorizada de aguas en la comuna de Limache en las proximidades del Estero Pelumpen por la suma de 832,336 UTM (56,6 millones de pesos) a Alfredo Demonicone, asimismo en la comuna de Santo Domingo en el sector de Bucalemu se multó a la empresa Agrícola Valle Alegre LTDA en el afluente del Estero el Yali por 501 UTM (34 millones de pesos).

De esta forma el Seremi de Obras Públicas Dennys Mendoza Castillo comentó sobre las multas realizadas por la DGA

“Estas multas de comienzo de año se suman a los esfuerzos que hemos realizado durante 3 años de gobierno, en que hemos como región batido el record histórico nacional de multas por infracciones al Codigo de Aguas, y se suman a las multas por 20.886 UTM cursadas durante el año 2024 (1.420 millones de pesos)”

Por otra parte se generaron multas por obras no autorizadas en cauces naturales en la comuna de Catemu a la empresa Agrícola Jorge Schmidt y Compañía Limitada por 368,85 UTM (25 millones de pesos) correspondiente al espigón, en la comuna de Limache se sancionó a la empresa Sanchez y CÍA Ltda en el Estero Pelumpen por 455 UTM (30,9 millones de pesos). Finalmente se infraccionó a la empresa Handels Uns Finanz A.G Chile S.A en la comuna de la Ligua por incumplimiento de obligaciones de registro y transmisión de monitoreo de extracciones efectivas.

La prioridad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font es el cuidado y protección de los recursos hídricos, de esta manera la labor fiscalizadora de la Dirección de Agua del MOP es fundamental para lograr los resultados en materia de multas utilizando tecnología necesaria para que los equipos puedan desarrollar su labor de la mejor forma, Camilo Mansilla Director Regional de la DGA puntualizó.

“A través de las cinco multas por infracciones al código de agua que cursamos en la región de Valparaíso, se busca una gestión integral del agua, me refiero a tanto ordenar el uso y el cuidado de los recursos hídricos, a través de la fiscalización de extracciones no autorizadas de agua, a reducir los riesgos por eventuales crecidas caudal puedan afectar a la población, por medio de la fiscalización de obras no autorizadas en cauces, cumplir con el monitoreo de extracciones efectivas lo que permite a la autoridad tomar decisiones fundadas en mejores datos y mejorar la gobernanza del recurso hídrico”.

Finalmente el llamado desde el Ministerio de Obras Públicas es a tener los usos del recurso hídrico en norma, regularizar las obras que tengan en cauces, fortalecer la gobernanza con participación en sus Organizaciones de Usuarios de Agua y a evitar infracciones al Código de Aguas, asimismo desde el año 2022 el Departamento de Fiscalización la DGA ha crecido en número de fiscalizadores aumentando su cobertura territorial, el número de multas y la efectividad de sus procedimientos de fiscalización con una mayor presencia regional.

PURANOTICIA