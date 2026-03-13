Detienen en Viña del Mar a dos sujetos vinculados a robo en local de Villa Alemana

Funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 6ª Comisaría de Carabineros de Villa Alemana logró en Viña del Mar la detención de dos sujetos adultos, en el marco de diligencias investigativas desarrolladas a raíz de un delito de robo en lugar no habitado que afectó a un local comercial de la comuna de Marga Marga.

El procedimiento se concretó tras una serie de diligencias orientadas a identificar a los presuntos responsables del ilícito, lo que permitió ubicar y detener a dos individuos de nacionalidad venezolana, de 33 y 31 años de edad, respectivamente.

De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, uno de los vehículos incautados habría sido utilizado en la comisión del robo que afectó el 12 de marzo de 2026 al local de alimentos para mascotas “Kira”, ubicado en la comuna de Villa Alemana, desde donde fueron sustraídas diversas especies.

En el marco del procedimiento policial también se logró la incautación de dos vehículos de interés investigativo, además de la recuperación de especies vinculadas al delito investigado. Adicionalmente, durante las diligencias se logró recuperar un vehículo marca Suzuki, modelo Baleno, el cual registraba encargo vigente por robo desde el 25 de noviembre de 2025, denuncia asociada a la 4ª Comisaría de Concón.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, pasando a control de detención, mientras continúan las diligencias investigativas destinadas a establecer su eventual participación en otros delitos contra la propiedad registrados en la zona.

El delito investigado corresponde a robo en lugar no habitado, ilícito tipificado en el artículo 442 del Código Penal, que sanciona la sustracción de especies mediante fuerza en las cosas en recintos destinados a actividades comerciales o de servicios.

Carabineros reiteró su compromiso con la persecución de delitos contra la propiedad y el fortalecimiento de la seguridad en el comercio local, destacando la importancia de las denuncias oportunas para el desarrollo de las investigaciones.

PURANOTICIA