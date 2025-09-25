Detienen en Viña del Mar a dos sujetos con moto robada, arma de fuego y marihuana: coordinación policial-municipal fue clave

Por los delitos de receptación de vehículo, porte de arma de fuego, infracción a la ley 20 mil y, además, mantener una orden vigente de captura, funcionarios de Carabineros de la 1ª Comisaría de Viña del Mar detuvieron a dos individuos.

A raíz de un llamado por parte de personal municipal de Seguridad Ciudadana, alertaron que por calle 5 Oriente de la Ciudad Jardín circulaba a alta velocidad una motocicleta con sus ocupantes sin utiizar el debido casco de seguridad.

Frente a esta alerta, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) concurrió al lugar señalado en conjunto con los funcionarios municipales, logrando dar alcance a la motocicleta.

Al proceder a la fiscalización de sus ocupantes, se constató que el vehículo de dos ruedas mantenía instalada una placa patente única que no correspondía al móvil y, al revisar su chasis, se verificó que registraba encargo vigente por robo en Quilpué.

Asimismo, el conductor mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo en bienes nacionales de uso público, mientras que el acompañante portaba en una mochila un arma de fuego y también marihuana dosificada.

Por lo anterior, Carabineros procedió a la aprehensión de ambos sujetos, quienes fueron trasladados a la unidad policial y, tras dar cuenta de los hechos al fiscal de turno, se dispuso que ambos imputados pasen a control de detención.

