Detienen en Villa Alemana a hombre que registra antecedentes por diversos delitos: Se incautaron 49 proyectiles balísticos

Carabineros de Villa Alemana detuvieron a un sujeto de 24 años quien mantiene antecedentes policiales por robo con violencia, robo frustrado, porte y tenencia ilegal de armas, hurto, entre otros.

Esto se produjo luego de un proceso investigativo y dando cumplimiento a la orden de entrada, registro e incautación por el delito de posesión, porte y tenencia ilegal de arma.

En el procedimiento, se logró la incautación de 49 proyectiles balísticos calibre 22, quedando el imputado a disposición del Ministerio Público para su control de detención.

PURANOTICIA