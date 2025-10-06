Detienen en Valparaíso a prófugo de la justicia por homicidio: mantiene un amplio prontuario policial

Carabineros de la Tercera Comisaría Norte de Valparaíso detuvieron a un hombre que mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

Durante un patrullaje preventivo mientras realizaban un recorrido por calle Industria esquina Julián Fierro, funcionarios policiales se percataron que el sujeto intentó evadir la presencia policial.

Al ser fiscalizado, el hombre aseguró no recordar su número de RUN y solo entregó su nombre, lo que despertó las sospechas de los carabineros.

Tras realizar las diligencias pertinentes para obtener sus datos, lograron identificar que el ciudadano chileno de 38 años de edad registra un amplio prontuario por diferentes causas, manteniendo una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, de fecha del 1 de septiembre de 2023, emanada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

PURANOTICIA