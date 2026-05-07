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Detienen en Valparaíso a dos hombres que mantenían órdenes vigentes por delitos de incendio y conducción en estado de ebriedad

Detienen en Valparaíso a dos hombres que mantenían órdenes vigentes por delitos de incendio y conducción en estado de ebriedad

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Uno de los aprehendidos es vinculado a un siniestro ocurrido en 2025, en el sector de Laguna Verde de la Ciudad Puerto.

Detienen en Valparaíso a dos hombres que mantenían órdenes vigentes por delitos de incendio y conducción en estado de ebriedad
Jueves 7 de mayo de 2026 19:36
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Carabineros del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) Valparaíso detuvieron a dos hombres durante este jueves.

Los sujetos mantenían órdenes vigentes de aprehensión por los delitos de incendio y conducción en estado de ebriedad.

Respecto al primero de estos, la institución informó que fue puesto a disposición de la justicia tras ser vinculado a un siniestro ocurrido en 2025 en el sector de Laguna Verde.

El siniestro generó un grave impacto ambiental, afectando significativamente la flora y fauna de la zona.

Finalmente, se dio a conocer que ambos sujetos serán trasladados a los tribunales correspondientes para su respectivo control de detención.

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