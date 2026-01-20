Detienen en Valparaíso a conductor de vehículo robado en 2020 a rent a car de Concepción: era utilizado por empresa viñamarina

Un hombre chileno y de edad adulta fue detenido en Valparaíso por conducir un vehículo que fue robado el año 2020 a una empresa rent a car en Concepción.

En el marco de los servicios preventivos del plan «Verano Seguro» de Carabineros, se procedió a controlar a un vehículo utilitario, marca Peugeot, modelo Berlingo.

Al detener su marcha en la avenida Errázuriz, esquina Morris, se logró verificar que el vehículo registraba un encargo vigente por robo, desde el año 2020.

Así lo dio a conocer el capitán Sebastián Fortes, jefe del servicio plan «Verano Seguro» de Valparaíso, quien señaló que en el procedimiento se logró determinar que el robo "fue denunciado el año 2020 en Concepción, por parte de una empresa de rent a car".

La sorpresa fue grande cuando detectaron que en la actualidad, el vehículo utilitario robado hace seis años atrás, cumple funciones en una empresa de Viña del Mar.

Por lo anterior, el conductor –adulto y de nacionalidad chilena– fue detenido por el delito de reeptación y fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Valparaíso.

PURANOTICIA