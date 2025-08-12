Detienen en Valparaíso a conductor de Uber que se movilizaba en automóvil con números de chasis y de motor adulterados

Un hombre fue detenido por receptación de vehículo motorizado y placas patentes falsas en el marco de un patrullaje preventivo de Carabineros en Valparaíso.

Carabineros de la Sección Centauro, mientras efectuaban rondas asociadas al plan «Calles sin Violencia», fiscalizaron un auto cuyo conductor dijo trabajar en Uber.

Así es como personal policial detectó en las placas patentes características no originales, tales como la ausencia de las siglas del Registro Civil, entre otras.

Luego, en dependencias de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso se verificó la documentación del vehículo, constatando que el número de chasis y el de motor presentaban anomalías y adulteraciones, por lo que se detuvo al conductor.

El individuo capturado fue identificado con las iniciales M.A.C.G., correspondiente a un hombre adulto que no cuenta con antecedentes penales.

Por instrucciones del Ministerio Público, el imputado pasará a control de detención.

