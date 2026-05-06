Detienen en San Felipe a sujetos vinculados a homicidio e incumplimientos de cautelar

Dos personas con órdenes pendientes vinculadas a delitos de alta connotación fueron detenidas por Carabineros en la comuna de San Felipe, en el marco de un operativo desarrollado por equipos especializados de la Prefectura Aconcagua.

Según informó el mayor Gonzalo Medina, comisario de la 2ª Comisaría de San Felipe, las diligencias se desarrollaron en el contexto del plan de búsqueda de personas prófugas de la justicia impulsado por la institución policial en la zona.

Durante la jornada del martes se concretó la fiscalización de un automóvil en pleno sector céntrico de San Felipe, vehículo en el que se trasladaban seis ocupantes.

“Dos de ellos mantenían antecedentes pendientes relacionados con homicidio e incumplimiento de medida cautelar”, señaló el oficial de la policía uniformada.

A partir de estos antecedentes, personal policial continuó realizando diligencias investigativas que derivaron posteriormente en el ingreso y registro de un inmueble ubicado en el sector de Curimón, en la misma zona de Aconcagua.

En dicho procedimiento, se lograron incautar distintas sustancias ilícitas, entre ellas pasta base, clorhidrato de cocaína y marihuana, según detalló la institución.

Finalmente, desde Carabineros informaron que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, organismo que deberá determinar las medidas y formalizaciones correspondientes en el marco de la investigación.

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