Detienen en Quilpué a hombre que provocó incendio forestal mientras usaba una galletera sin medidas de seguridad

Carabineros de la Patrulla Forestal de la Prefectura Marga Marga detuvo en Quilpué a un hombre que fue sorprendido realizando cortes con una galletera eléctrica, pero sin tomar las respectivas medidas de seguridad, lo que originó un incendio forestal.

Durante la tarde del sábado, los funcionarios de la policía uniformada llegaron hasta la intersección de avenida Del Romeral con el cruce Colliguay, donde constataron la presencia de un hombre, de edad adulta, realizando estas labores en el lugar.

Debido a la falta de seguridad, se produjo un incendio de pastizales, el cual no dejó mayores daños ni tampoco personas lesionadas o heridas producto del fuego. De todas maneras, fueron 100 metros cuadrados los afectados por el siniestro.

Cabe hacer presente que el individuo detenido, de 54 años y sin antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Ministerio Público para proceder a su audiencia de control de detención por el delito en el que se le sorprendió en flagrancia.

PURANOTICIA