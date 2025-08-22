Detienen en Petorca a dos personas por tráfico de drogas: Sujeto aprehendido estaba prófugo de la justicia

Carabineros de la Tenencia Petorca en conjunto a personal policial de la Sección Centauro, en el marco del reforzamiento de las fiscalizaciones para la búsqueda de prófugos de la justicia, detuvieron a un sujeto quien mantiene orden vigente por el delito de porte de arma prohibida.

Momentos antes, este sujeto que se encontraba al interior de su inmueble acompañado de una mujer con la puerta exterior abierta, se percató que personal policial se acercaba por lo que procedió a huir por el interior del inmueble, saltando las paredes colindantes de las casas vecinas.

A raíz de esto, se inicia un seguimiento, procediendo a la detención de esta persona en el patio del inmueble de un vecino y a la mujer en el domicilio indicado, logrando incautar 16 bolsas contenedoras de marihuana, armas blancas y la suma de $1.504.000 en efectivo y 7 teléfonos celulares.

