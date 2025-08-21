Detienen en Nogales a extranjero que intentó sobornar con $100.000 a Carabineros

Un hombre de nacionalidad extranjera fue detenido por los funcionarios de Carabineros a los que intentó sobornar para evitar un procedimiento en su contra en Nogales

Uniformados de la Tenencia Carreteras de Hijuelas, mientras efectuaban una fiscalización en la ruta 5 Norte, controlaron a un automóvil de manera aleatoria.

Al solicitarle los documentos al conductor, el hombre de nacionalidad extranjera les indicó a los policías que no mantenía licencia de conducir chilena.

Debido a esto, fue notificado de que sería citado al Tribunal, motivo por el cual ofreció a los uniformados la suma de $100.000 (cien mil pesos) en dinero en efectivo.

Esto, con la finalidad de dejar sin efecto el procedimiento policial en su contra, procediendo a su detención por el delito de soborno, además de cursarse la infracción.

