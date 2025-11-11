Detienen en Los Andes a uno de los autores de violento robo a menor de edad: lo golpearon y le robaron su celular y otra especies personales

Un individuo fue detenido por su responsabilidad en un delito de robo con violencia, hecho ocurrido el pasado 21 de octubre en la comuna de Los Andes.

Desde la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI indicaron que el ilícito afectó a un menor de edad, quien fue abordado por tres sujetos con armas de fuego.

En ese sentido, la policía civil detalló que los delincuentes lo golpearon y lo intimidaron, para posteriormente sustraerle diversas especies.

"El ilícito registrado en la comuna de Los Andes afectó a un menor de edad, el que fue abordado por tres sujetos, los que valiéndose de armas de fuego, golpearon e intimidaron al adolescente, sustrayendo diversas pertenencias personales, entre ellas su teléfono celular", indicó el subprefecto Alex Silva, jefe de la BIRO Los Andes.

De esta manera, el trabajo de análisis criminal e inteligencia policial permitió individualizar y aprehender al autor material del hecho.

Por instrucción del Ministerio Público, este individuo fue puesto a disposición de la justicia para su respectiva audiencia de control de detención.

