Detienen en Limache a tres personas por tráfico de drogas, tenencia de arma de fuego y mantener orden pendiente

Tres personas fueron detenidas por carabineros en el sector Los Laureles de la comuna de Limache, región de Valparaíso.

Dos de ellos fueron aprehendidos por tráfico de drogas y tenencia de arma de fuego, mientras que el tercero permanecía prófugo de la justicia, registrando una orden vigente de aprehensión y antecedentes por robo en lugar habitado.

Al respecto, el capitán Fernando Carvallo de la 3ª Comisaría Limache, informó que "en el marco de los servicios preventivos en la comuna de Limache, específicamente en el sector de Los Laureles, se logró la detención de dos individuos por microtráfico y por tenencia de arma de fuego".

Complementó que "a la vez, se hizo la detención de una persona que mantenía una orden de detención vigente, quien, además, mantenía antecedentes penales por robo del lugar habitado.

