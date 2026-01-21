Detienen en La Calera a hombre acusado de violación y robo con intimidación

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) La Calera de la Policía de Investigaciones de Chile, detuvo a un sujeto de 28 años, en calidad de autor del Delito de Violación de Mayor de 14 años, ilícito ocurrido el pasado 17 de enero el sector El Melón de esta comuna.

El jefe de esta unidad territorial de la PDI, subprefecto Octavio Estay, señaló que, “de acuerdo a los antecedentes recabados por los detectives, la agresión fue perpetrada por el imputado en la vía pública, donde abordó a la víctima en momentos que se trasladaba a su trabajo, una mujer de 26 años, a quien intimidó con un cuchillo y le sustrajo su teléfono celular, para posteriormente, huir del lugar una vez que perpetró el delito sexual”.

Gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desarrollado por los oficiales de la policía civil, se reunieron diversos medios de prueba que acreditan el ilícito, permitiendo gestionar la orden de detención correspondiente. Ante esto, se logró la ubicación y aprehensión del imputado en la vía pública, por lo que fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Calera, para su formalización respectiva.

