Detienen en La Calera a cuatro sujetos que robaron minimarket en El Melón: Dos delincuentes recibieron disparos de Carabineros

Cuatro sujetos que perpetraron un robo con intimidación en un minimarket en el sector del exasentamiento El Melón en la comuna de Nogales fueron detenidos en La Calera, región de Valparaíso.

Un rápido y coordinado operativo entre Carabineros y equipos de Seguridad Pública de la Municipalidad de Nogales permitió la aprehensión de los delincuentes y la recuperación de especies en las cercanías del terminal de buses.

Dos individuos resultaron con impactos balísticos tras disparos efectuados por Carabineros en el contexto del procedimiento policial.

El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Nogales, Gabriel Orellana, detalló que “dirigentes del sector de Melón nos informan sobre un robo con intimidación en el sector de la Hacienda, a lo cual nos dirigimos rápidamente al sector. Cuando llegamos camino al Melón, vemos el vehículo en cuestión dirigiéndose en dirección sur”.

Añadió que “nos dirigimos rápidamente con Carabineros hacia La Calera, Carabineros informa a la comisaría, donde salen a interceptar la huida de los delincuentes, efectuando la detención a metros de la comisaría” .

Cabe señalar que los cuatro sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención.

VIDEO

PURANOTICIA