Detienen en Hijuelas a conductor con revisión técnica y permiso de circulación falsos

En el marco de fiscalizaciones realizadas en la ruta 60CH, a la altura de la comuna de Hijuelas, un sujeto fue detenido por falsificación de instrumento público.

Esto, luego que carabineros de la Tenencia Carreteras sorprendieran al conductor de un automóvil circulando con la revisión técnica y el permiso de circulación falsos.

La policía uniformada destacó que la detención del individuo –quien mantiene antecedentes policiales– se gestó por el refuerzo de los controles preventivos.

De igual forma se indicó que este tipo de fiscalizaciones carreteras se van a mantener en ésta y otras autopistas de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA