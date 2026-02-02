Detienen en el sector Ventanas de Puchuncaví a sujeto por receptación de vehículo robado

Carabineros del Retén Ventanas detuvieron a un hombre por el delito de receptación de vehículo motorizado, tras un procedimiento realizado en el sector Ventanas, comuna de Puchuncaví, en el marco de los servicios focalizados del Plan Verano.

El operativo se llevó a cabo mientras personal policial efectuaba patrullajes preventivos por calle Los Castaños, donde al llegar al pasaje Los Pinos, uniformados detectaron un vehículo que se encontraba estacionado sobre la acera, lo que motivó su fiscalización.

Al consultar los antecedentes del móvil a la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco), se estableció que el vehículo mantenía un encargo por hurto, denuncia realizada el 1 de febrero de 2026 en la Tenencia Teniente Mauricio Rivera López, dependiente de la 13ª Comisaría La Granja, en la región Metropolitana.

Ante estos antecedentes, Carabineros procedió a la detención del conductor, quien registra antecedentes penales, aunque no mantiene órdenes de detención vigentes.

Cabe hacer presente que el vehículo en cuestión fue recuperado y quedó a disposición de su propietario por instrucción del Ministerio Público.

