Detienen en el norte del país a presunto autor del ataque a conductora en Avenida España en Valparaíso

En horas de la tarde este domingo habría sido detenido en el norte del país el presunto culpable del brutal ataque de la joven Camila Ponce, la conductora que murió tras ser golpeada y atropellada en plena Avenida España de Valparaíso.

La información dada a conocer por la web de T13 cuenta que el sujeto habría intentado escapar de Chile por Colchane.

El presunto culpable de 31 años e iniciales Y. A. V. V. tendría ordenes vigentes de detención por robo con violencia, falsificación de licencia de conducir, tráfico en pequeñas cantidades y hurto simple.

El detenido sería trasladado en las próximas horas a la Región de Valparaíso para su formalización.

PURANOTICIA