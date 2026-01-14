Click acá para ir directamente al contenido
Por instrucción del Ministerio Público, el individuo fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para que se proceda a su audiencia de control de detención.

Detienen en el cerro Alegre de Valparaíso a ciudadano extranjero que conducía auto con series de chasis y motor adulterado
Miércoles 14 de enero de 2026 19:52
Un individuo fue detenido en el cerro Alegre de Valparaíso luego que fuera sorprendido conduciendo un automóvil con su serie de motor y chasis adulterado.

En marco de patrullajes realizados en la comuna, carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 8ª Comisaría efectuaron un control vehicular.

Al revisar acuciosamente el vehículo, se estableció que éste mantenía las series de chasis y de motor adulteradas, por lo que se detuvo al conductor por receptación.

Asimismo, se estableció que se configuraba el delito de uso malicioso de instrumento público y también de infracción al artículo 192, letra K, de la ley de tránsito.

Conforme a instrucciones de Fiscalía, el imputado de nacionalidad extranjera será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su control de detención.

